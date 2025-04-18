В Екатеринбурге на стройплощадке разбился рабочий, упав с 13 этажа. Фото

Прокуратура начала проверку после падения рабочего с 13 этажа в Екатеринбурге
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Строитель сорвался с 13 этажа (архивное фото)
Строитель сорвался с 13 этажа (архивное фото) Фото:

На стройплощадке на улице Амундсена в Екатеринбурге рабочий разбился, упав с 13 этажа. Прокуратура Ленинского района начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительной информации, 18 апреля 2025 года, около 17 час. на территории строящегося объекта с 13 этажа упал работник, проводивший уборку помещений от строительного мусора. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказали в прокуратуре.

Ведомство выясняет, являлся ли погибший сотрудником организации или выполнял работы по гражданско-правовому договору. Прокуратура даст оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране труда при выполнении работ и установит ответственного за технику безопасности при строительстве.

Рабочий выпал из строящейся многоэтажки на улице Амундсена (на фото)
Рабочий выпал из строящейся многоэтажки на улице Амундсена (на фото)
Фото:

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На стройплощадке на улице Амундсена в Екатеринбурге рабочий разбился, упав с 13 этажа. Прокуратура Ленинского района начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. «По предварительной информации, 18 апреля 2025 года, около 17 час. на территории строящегося объекта с 13 этажа упал работник, проводивший уборку помещений от строительного мусора. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказали в прокуратуре. Ведомство выясняет, являлся ли погибший сотрудником организации или выполнял работы по гражданско-правовому договору. Прокуратура даст оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране труда при выполнении работ и установит ответственного за технику безопасности при строительстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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