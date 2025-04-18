На стройплощадке на улице Амундсена в Екатеринбурге рабочий разбился, упав с 13 этажа. Прокуратура Ленинского района начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
«По предварительной информации, 18 апреля 2025 года, около 17 час. на территории строящегося объекта с 13 этажа упал работник, проводивший уборку помещений от строительного мусора. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказали в прокуратуре.
Ведомство выясняет, являлся ли погибший сотрудником организации или выполнял работы по гражданско-правовому договору. Прокуратура даст оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране труда при выполнении работ и установит ответственного за технику безопасности при строительстве.
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