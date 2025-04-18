Трамп: США не будут оказывать военную помощь Украине

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Трамп намерен прекратить оказывать военную помощь Украине
Трамп намерен прекратить оказывать военную помощь Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Вашингтон больше не планирует предоставлять военную помощь Киеву. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он также пообещал выйти из переговорного процесса, если Украина или Россия начнут его саботировать.

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Вашингтон больше не планирует предоставлять военную помощь Киеву. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он также пообещал выйти из переговорного процесса, если Украина или Россия начнут его саботировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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