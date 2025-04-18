Народный певец эстрады Филипп Киркоров похвастался пасхальным куличом, который приобрел у дизайнера и ресторатора Дениса Симачева за 100 тысяч рублей. Об этом артист сообщил в своих соцсетях.
«Долго объяснять… с сегодняшнего дня 100 000 рублей», — написал Киркоров на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистсткой в РФ). К посту он также подкрепил снимок фирменного кулича.
Отмечается, что внутри выпечки находится «дубайский» шоколад, а сверху — лесные ягоды. Сам кулич украшен съемным куполом с крестом и установлен на специальной вращающейся платформе. Вес десерта составляет два килограмма.
Изначально Симачев предлагал свой авторский кулич за 25 тысяч рублей, некоторые клиенты даже успели его приобрести за 15 тысяч. Но после того, как Киркоров выложил в сеть фото пасхального десерта, его цена резко выросла до 100 тысяч рублей.
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