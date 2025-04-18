Призыв не допустить российских хоккеистов до ОИ-26 расценили как шантаж

Заявление экс-капитана сборной Латвии Каспарса Даугавиньша о необходимости объявить бойкот Олимпиаде-2026, если туда пустят российских хоккеистов, является шантажом. С таким мнением выступила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
«С одной стороны, это шантаж, с другой — латвийский закон, который запрещает национальным командам встречаться со сборными России или Белоруссии в игровых видах спорта. Насколько я помню, наказание грозит серьезное», — сказала Журова, чьи слова привел Sport24.ru.
Ранее Федерация хоккея России обнадежила болельщиков, опубликовав сообщение о возможном участии сборной РФ в Чемпионате мира. Такой вопрос будет поставлен мировой федерацией, если Россия завершит спецоперацию на Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.