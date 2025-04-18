18 апреля 2025

Призыв не допустить российских хоккеистов до ОИ-26 расценили как шантаж

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Угрозы латвийского хоккеиста бойкотировать ОИ с участием России должны быть наказаны, считает Журова
Угрозы латвийского хоккеиста бойкотировать ОИ с участием России должны быть наказаны, считает Журова Фото:

Заявление экс-капитана сборной Латвии Каспарса Даугавиньша о необходимости объявить бойкот Олимпиаде-2026, если туда пустят российских хоккеистов, является шантажом. С таким мнением выступила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

«С одной стороны, это шантаж, с другой — латвийский закон, который запрещает национальным командам встречаться со сборными России или Белоруссии в игровых видах спорта. Насколько я помню, наказание грозит серьезное», — сказала Журова, чьи слова привел Sport24.ru.

Ранее Федерация хоккея России обнадежила болельщиков, опубликовав сообщение о возможном участии сборной РФ в Чемпионате мира. Такой вопрос будет поставлен мировой федерацией, если Россия завершит спецоперацию на Украине.

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Заявление экс-капитана сборной Латвии Каспарса Даугавиньша о необходимости объявить бойкот Олимпиаде-2026, если туда пустят российских хоккеистов, является шантажом. С таким мнением выступила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова. «С одной стороны, это шантаж, с другой — латвийский закон, который запрещает национальным командам встречаться со сборными России или Белоруссии в игровых видах спорта. Насколько я помню, наказание грозит серьезное», — сказала Журова, чьи слова привел Sport24.ru. Ранее Федерация хоккея России обнадежила болельщиков, опубликовав сообщение о возможном участии сборной РФ в Чемпионате мира. Такой вопрос будет поставлен мировой федерацией, если Россия завершит спецоперацию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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