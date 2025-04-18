Хинштейна убрали из совета директоров «Почты России»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн освобожден от должности члена совета директоров «Почты России». Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин
«Назначить председателя Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Гаврилова С.А. членом совета директоров акционерного общества „Почта России“, освободив от указанной должности Хинштейна», — говорится в распоряжении Мишустина. Оно размещено на официальном портале опубликования правовых актов.
До назначения врио губернатора Курской области Александр Хинштейн возглавлял комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям. URA.RU собрало все известное о нем в своем материале.
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