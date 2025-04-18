18 апреля 2025

В Курганской области по факту исчезновения человека возбудили уголовное дело. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина вышел из дома и пропал, возбуждено уголовное дело
Мужчина вышел из дома и пропал, возбуждено уголовное дело Фото:

В Курганской области ищут сорокалетнего мужчину из Шатровского округа, который вышел из дома и бесследно исчез. По факту его пропажи возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

«В деревне Поротова в июне 2024 года Георгий Валерьевич Колобов ушел из дома по улице Центральная, 32. В настоящее время следственными органами по данному факту возбужденно уголовное дело», — сообщается на сайте ведомства.

Курганцев, которые что-либо знают о его местонахождении, просят обратиться в Управление уголовного розыска УМВД России по Курганской области. Сообщить любую значимую информацию можно по телефонам: 8-963-437-92-13, 8 (3522) 49-98-42.

Георгий Колобов бесследно исчез в июне прошлого года
Георгий Колобов бесследно исчез в июне прошлого года
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области ищут сорокалетнего мужчину из Шатровского округа, который вышел из дома и бесследно исчез. По факту его пропажи возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД. «В деревне Поротова в июне 2024 года Георгий Валерьевич Колобов ушел из дома по улице Центральная, 32. В настоящее время следственными органами по данному факту возбужденно уголовное дело», — сообщается на сайте ведомства. Курганцев, которые что-либо знают о его местонахождении, просят обратиться в Управление уголовного розыска УМВД России по Курганской области. Сообщить любую значимую информацию можно по телефонам: 8-963-437-92-13, 8 (3522) 49-98-42.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...