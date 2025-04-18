В Курганской области ищут сорокалетнего мужчину из Шатровского округа, который вышел из дома и бесследно исчез. По факту его пропажи возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.
«В деревне Поротова в июне 2024 года Георгий Валерьевич Колобов ушел из дома по улице Центральная, 32. В настоящее время следственными органами по данному факту возбужденно уголовное дело», — сообщается на сайте ведомства.
Курганцев, которые что-либо знают о его местонахождении, просят обратиться в Управление уголовного розыска УМВД России по Курганской области. Сообщить любую значимую информацию можно по телефонам: 8-963-437-92-13, 8 (3522) 49-98-42.
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