18 апреля 2025

WSJ: США представили план прекращения огня на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США предоставили союзникам мирные предложения по Украине
США предоставили союзникам мирные предложения по Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США сообщили участникам прошедшей 17 апреля встречи в Париже, что разработали план мониторинга прекращения огня на Украине. По сообщению журналистов, за столом переговоров оказались американцы, украины, а также представители Британии, Франции и Германии.

«США дали понять в Париже, что разработали проект того, как мог бы проводиться мониторинг всеобъемлющего прекращения огня. Это на случай, если соглашение будет достигнуто», — пишет The Wall Street Journal.

Вашингтон готов признать новые территории и Крым — российскими в рамках сделки о мире между Москвой и Киевом, передает RT. На встрече во Франции последовать этому примеру США рекомендовали своим союзникам, передает «Национальная служба новостей». По мнению Кремля, президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием для прекращения огня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США сообщили участникам прошедшей 17 апреля встречи в Париже, что разработали план мониторинга прекращения огня на Украине. По сообщению журналистов, за столом переговоров оказались американцы, украины, а также представители Британии, Франции и Германии. «США дали понять в Париже, что разработали проект того, как мог бы проводиться мониторинг всеобъемлющего прекращения огня. Это на случай, если соглашение будет достигнуто», — пишет The Wall Street Journal. Вашингтон готов признать новые территории и Крым — российскими в рамках сделки о мире между Москвой и Киевом, передает RT. На встрече во Франции последовать этому примеру США рекомендовали своим союзникам, передает «Национальная служба новостей». По мнению Кремля, президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием для прекращения огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...