Самолет был вынужден вернуться с предварительного старта
Рейс авиакомпании Utair утром 18 апреля не смог вылететь вовремя из Красноярска из-за технической неисправности. Об этом сообщает telegram-канал «Aviaincident».
«Авикомпания „Ютэйр“, рейс 18.04.25 по маршруту Красноярск — Игарка. Возврат воздушного судна с предварительного старта по техпричине», — говорится в сообщении.
Информация о рейсе подтверждается данными онлайн-табло аэропорта Красноярска. Самолет Utair должен был вылететь 18 апреля в 7:20, но был задержан на час.
Вылет рейса был задержан на час
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