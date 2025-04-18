18 апреля 2025

Самолет Utait не смог взлететь из-за поломки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет был вынужден вернуться с предварительного старта
Самолет был вынужден вернуться с предварительного старта Фото:

Рейс авиакомпании Utair утром 18 апреля не смог вылететь вовремя из Красноярска из-за технической неисправности. Об этом сообщает telegram-канал «Aviaincident».

«Авикомпания „Ютэйр“, рейс 18.04.25 по маршруту Красноярск — Игарка. Возврат воздушного судна с предварительного старта по техпричине», — говорится в сообщении.

Информация о рейсе подтверждается данными онлайн-табло аэропорта Красноярска. Самолет Utair должен был вылететь 18 апреля в 7:20, но был задержан на час.

Вылет рейса был задержан на час
Вылет рейса был задержан на час
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рейс авиакомпании Utair утром 18 апреля не смог вылететь вовремя из Красноярска из-за технической неисправности. Об этом сообщает telegram-канал «Aviaincident». «Авикомпания „Ютэйр“, рейс 18.04.25 по маршруту Красноярск — Игарка. Возврат воздушного судна с предварительного старта по техпричине», — говорится в сообщении. Информация о рейсе подтверждается данными онлайн-табло аэропорта Красноярска. Самолет Utair должен был вылететь 18 апреля в 7:20, но был задержан на час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...