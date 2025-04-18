В ГД обсудят повышенные регулярные выплаты домохозяйкам

В Госдуму планируют внести законопроект о введении ежемесячных выплат для домохозяек, размер которых будет равен прожиточному минимуму, установленному в регионе. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
«Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ. Ежемесячную выплату предлагается назначать при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума», — сообщил Нилов РИА Новости. Он отметил, что данная идея принадлежит экс-лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, а при подготовке документа были приняты во внимание замечания, высказанные в ходе обсуждений и анализа.
По словам депутата, инициатива будет внесена в Госдуму после получения официального заключения правительства РФ. Нилов добавил, что вопрос выплаты домохозяйкам обсудят одновременно с подготовкой проекта федерального бюджета на следующий год, а также новыми размерами МРОТ и прожиточного минимума. В законопроекте также предусматривается включение периода ведения домашнего хозяйства в пенсионный стаж и установление повышенных пособий для лиц, которые реально выполняют домашние обязанности и соответствуют критериям нуждаемости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.