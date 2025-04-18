В Тюмени административные здания, а также здания торговых центров и предприятий украсили символы победы в Великой Отечественной войне. В соцсети мэр города Максим Афанасьев поблагодарил всех причастных с украшением столицы региона к празднику.
«Выражаю искреннюю благодарность организациям и предприятиям, украсившим фасады зданий, оконные проемы и входные группы к празднованию юбилея Великой Победы. Ключевыми элементами фирменного стиля стали такие официальные символы 80-летия Победы, как знаменитая скульптура „Родина-мать зовёт!“ и надпись „Тюмень — Родина Бессмертного Полка“» — поделился Афанасьев в своем telegram-канале. Все композиции, по его мнению, органично вписываются в общую атмосферу праздника.
Ранее власти Тюмени утвердили концепцию праздничного оформления города к 80-летию Победы, предусматривающую установку флагов, информационных стоек и арт-объектов на улицах. В День Победы в городе также пройдет более 130 мероприятий, включая чемпионат России по аккордеону и баяну, акции «Бессмертный полк» и «Вахта Памяти», а памятные места оснастят QR-кодами с информацией о героях войны.
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