18 апреля 2025

В Тюмени городские здания преображаются ко Дню Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе активно идет подготовка к празднованию Дня Победы
В городе активно идет подготовка к празднованию Дня Победы Фото:

В Тюмени административные здания, а также здания торговых центров и предприятий украсили символы победы в Великой Отечественной войне. В соцсети мэр города Максим Афанасьев поблагодарил всех причастных с украшением столицы региона к празднику.

«Выражаю искреннюю благодарность организациям и предприятиям, украсившим фасады зданий, оконные проемы и входные группы к празднованию юбилея Великой Победы. Ключевыми элементами фирменного стиля стали такие официальные символы 80-летия Победы, как знаменитая скульптура „Родина-мать зовёт!“ и надпись „Тюмень — Родина Бессмертного Полка“» — поделился Афанасьев в своем telegram-канале. Все композиции, по его мнению, органично вписываются в общую атмосферу праздника.

Ранее власти Тюмени утвердили концепцию праздничного оформления города к 80-летию Победы, предусматривающую установку флагов, информационных стоек и арт-объектов на улицах. В День Победы в городе также пройдет более 130 мероприятий, включая чемпионат России по аккордеону и баяну, акции «Бессмертный полк» и «Вахта Памяти», а памятные места оснастят QR-кодами с информацией о героях войны.

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В Тюмени административные здания, а также здания торговых центров и предприятий украсили символы победы в Великой Отечественной войне. В соцсети мэр города Максим Афанасьев поблагодарил всех причастных с украшением столицы региона к празднику. «Выражаю искреннюю благодарность организациям и предприятиям, украсившим фасады зданий, оконные проемы и входные группы к празднованию юбилея Великой Победы. Ключевыми элементами фирменного стиля стали такие официальные символы 80-летия Победы, как знаменитая скульптура „Родина-мать зовёт!“ и надпись „Тюмень — Родина Бессмертного Полка“» — поделился Афанасьев в своем telegram-канале. Все композиции, по его мнению, органично вписываются в общую атмосферу праздника. Ранее власти Тюмени утвердили концепцию праздничного оформления города к 80-летию Победы, предусматривающую установку флагов, информационных стоек и арт-объектов на улицах. В День Победы в городе также пройдет более 130 мероприятий, включая чемпионат России по аккордеону и баяну, акции «Бессмертный полк» и «Вахта Памяти», а памятные места оснастят QR-кодами с информацией о героях войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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