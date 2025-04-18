18 апреля 2025

В выходные на пермских дорогах будут усиленно выискивать пьяных водителей

Сотрудники ГАИ усилят контроль на дорогах в Перми 19 и 20 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожных полицейских переводят на усиленный режим работы
Дорожных полицейских переводят на усиленный режим работы Фото:

В Перми в ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут серию рейдовых мероприятий. Акцент будет сделан на выявлении в потоке нетрезвых водителей, передает пресс-служба городского ведомства.

«В выходные дни (19 и 20 апреля — прим. URA.RU) сотрудники Госавтоинспекции краевого центра усилят контроль за дорожным движением. Внимание полицейских будет направлено на пресечение грубых нарушений ПДД, на выявление нетрезвых водителей и пресечение ДТП с их участием», — написано в telegram-канале ведомства.

Правоохранители напоминают, что за управление машиной в состоянии опьянения могут оштрафовать и даже — лишить прав. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность. Госавтоинспекторы призывают пермяков соблюдать правила дорожного движения и отказываться от поездок после употребления алкоголя.

В начале года количество аварий, произошедших по вине пьяных водителей, на территории Прикамья заметно снизилось. В крае предусмотрено вознаграждение за сообщение о вождении в нетрезвом виде. 

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В Перми в ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут серию рейдовых мероприятий. Акцент будет сделан на выявлении в потоке нетрезвых водителей, передает пресс-служба городского ведомства. «В выходные дни (19 и 20 апреля — прим. URA.RU) сотрудники Госавтоинспекции краевого центра усилят контроль за дорожным движением. Внимание полицейских будет направлено на пресечение грубых нарушений ПДД, на выявление нетрезвых водителей и пресечение ДТП с их участием», — написано в telegram-канале ведомства. Правоохранители напоминают, что за управление машиной в состоянии опьянения могут оштрафовать и даже — лишить прав. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность. Госавтоинспекторы призывают пермяков соблюдать правила дорожного движения и отказываться от поездок после употребления алкоголя. В начале года количество аварий, произошедших по вине пьяных водителей, на территории Прикамья заметно снизилось. В крае предусмотрено вознаграждение за сообщение о вождении в нетрезвом виде. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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