В выходные на пермских дорогах будут усиленно выискивать пьяных водителей

В Перми в ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут серию рейдовых мероприятий. Акцент будет сделан на выявлении в потоке нетрезвых водителей, передает пресс-служба городского ведомства.
«В выходные дни (19 и 20 апреля — прим. URA.RU) сотрудники Госавтоинспекции краевого центра усилят контроль за дорожным движением. Внимание полицейских будет направлено на пресечение грубых нарушений ПДД, на выявление нетрезвых водителей и пресечение ДТП с их участием», — написано в telegram-канале ведомства.
Правоохранители напоминают, что за управление машиной в состоянии опьянения могут оштрафовать и даже — лишить прав. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность. Госавтоинспекторы призывают пермяков соблюдать правила дорожного движения и отказываться от поездок после употребления алкоголя.
В начале года количество аварий, произошедших по вине пьяных водителей, на территории Прикамья заметно снизилось. В крае предусмотрено вознаграждение за сообщение о вождении в нетрезвом виде.
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