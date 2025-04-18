18 апреля 2025

Свыше 100 человек погибли при крушении в Конго

© Служба новостей «URA.RU»
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Число погибших в результате крушения судна на территории Демократической Республики Конго увеличилось до 148. Об этом сообщили французские журналисты.

«Число погибших достигло по меньшей мере 148 человек. Многие пропали без вести», — передает радиостанция RFI.

Судно потерпело крушение на северо-западе страны. Ранее сообщалось всего о 100 погибших, отмечает «Национальная служба новостей».

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Число погибших в результате крушения судна на территории Демократической Республики Конго увеличилось до 148. Об этом сообщили французские журналисты. «Число погибших достигло по меньшей мере 148 человек. Многие пропали без вести», — передает радиостанция RFI. Судно потерпело крушение на северо-западе страны. Ранее сообщалось всего о 100 погибших, отмечает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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