Свыше 100 человек погибли при крушении в Конго

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Число погибших в результате крушения судна на территории Демократической Республики Конго увеличилось до 148. Об этом сообщили французские журналисты.
«Число погибших достигло по меньшей мере 148 человек. Многие пропали без вести», — передает радиостанция RFI.
Судно потерпело крушение на северо-западе страны. Ранее сообщалось всего о 100 погибших, отмечает «Национальная служба новостей».
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