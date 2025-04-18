В Екатеринбурге пропал талышский историк, его арестовали в Азербайджане

В Екатеринбурге 26 марта пропал талышский историк и активист Захираддин Ибрагимов. Спустя несколько дней его нашли в Азербайджане под стражей из-за обвинения в госизмене.
«Сообщается, что талышский историк Захираддин Ибрагимов пропал без вести 26 марта в Екатеринбурге. Вскоре после этого его родственники из Ларанского района на юге Азербайджана получили письмо от Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ), в котором Ибрагимову было предъявлено несколько обвинений, в том числе в государственной измене», — сообщает издание OC Media. Государственный адвокат Сайяра Алиева, которую назначали для защиты Ибрагимова, рассказала, что историк давно находился в розыске наряду с другими талышскими активистами.
Захираддин Ибрагимов получили гражданство РФ в 2002 году. Историк проживает в России более 20 лет, за это время он основал несколько талышских организаций в Свердловской области, такие как «Талышский культурный центр» и «Талышская Региональная национально-культурная автономия Свердловской области».
Талыши — народ в Западной Азии, живущие на северо-западе Ирана и юго-востоке Азербайджана. Общая численность талышей во всем мире до 1,5 миллиона человек. В Азербайджане является крупнейшим национальным меньшинством, в стране по разным источникам живет от 400 до 600 тысяч талышей.
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