В Совфеде предложили урезать пенсию некоторым россиянам

Вычет по взносам на пенсию в России может снизить размер самой пенсии
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Чтобы получить накопления, подайте заявление в НПФ, первая выплата будет через 30 дней, заявила Епифанова
Чтобы получить накопления, подайте заявление в НПФ, первая выплата будет через 30 дней, заявила Епифанова Фото:

Если человек решает досрочно вывести средства или воспользоваться социальным налоговым вычетом по взносам, это может привести к снижению размера его негосударственной пенсии. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова.

«Негосударственная пенсия может быть уменьшена, если досрочно выводить средства или получать социальный налоговый вычет по взносам», — передает слова Епифановой РИА Новости. Она добавила, что в таких случаях необходимо вернуть вычет государству.

Чтобы получить накопления, нужно подать заявление в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), и первая выплата поступит в течение 30 дней при наличии средств на счете. Однако могут быть отказы, например, из-за ошибок в заявлении, заключила Епифанова.

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Если человек решает досрочно вывести средства или воспользоваться социальным налоговым вычетом по взносам, это может привести к снижению размера его негосударственной пенсии. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова. «Негосударственная пенсия может быть уменьшена, если досрочно выводить средства или получать социальный налоговый вычет по взносам», — передает слова Епифановой РИА Новости. Она добавила, что в таких случаях необходимо вернуть вычет государству. Чтобы получить накопления, нужно подать заявление в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), и первая выплата поступит в течение 30 дней при наличии средств на счете. Однако могут быть отказы, например, из-за ошибок в заявлении, заключила Епифанова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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