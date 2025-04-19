В Германии осудили практику принудительного призыва в ВСУ

Петерсен: в Германии нет поддержки нарушениям прав человека на Украине
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Даже сторонники Украины признают, что насильственная мобилизация неприемлема, заявила Петерсен
Даже сторонники Украины признают, что насильственная мобилизация неприемлема, заявила Петерсен Фото:
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Никто в Германии не поддерживают нарушение прав человека, происходящее на Украине, включая насильственную мобилизацию. Об этом заявила экс-депутат гамбурского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен.

«Ни одна партия не поддерживает то, что происходит именно в этих правочеловеческих рамках на Украине, что людей насильно забирают с улицы», — передает слова Петерсен РИА Новости. Она добавила, что даже сторонники Украины признают неприемлемость таких действий.

Петерсен добавила, что вопрос о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского в Германии не обсуждается, но возможно, что немцы решат избавиться от него, если возникнет необходимость. Петерсен ранее покинула Германию с детьми из-за санкций после поездки в Россию и своих комментариев в качестве наблюдателя на президентских выборах 2024 года.

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Никто в Германии не поддерживают нарушение прав человека, происходящее на Украине, включая насильственную мобилизацию. Об этом заявила экс-депутат гамбурского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен. «Ни одна партия не поддерживает то, что происходит именно в этих правочеловеческих рамках на Украине, что людей насильно забирают с улицы», — передает слова Петерсен РИА Новости. Она добавила, что даже сторонники Украины признают неприемлемость таких действий. Петерсен добавила, что вопрос о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского в Германии не обсуждается, но возможно, что немцы решат избавиться от него, если возникнет необходимость. Петерсен ранее покинула Германию с детьми из-за санкций после поездки в Россию и своих комментариев в качестве наблюдателя на президентских выборах 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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