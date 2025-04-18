18 апреля 2025

Скандальный тобольский молокозавод задолжал работникам 2,4 млн рублей

Тобольский гормолзавод не выплатил сотрудникам 2,4 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Работники не получали зарплату за два месяца
Работники не получали зарплату за два месяца Фото:

В Тобольске городской молочный завод за два месяца не выплатил зарплату сотрудникам на сумму в 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«В результате вмешательства Тобольской межрайонной прокуратуры погашена задолженность по заработной плате работникам гормолзавода на общую сумму 2,4 млн рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Оказалось, что без зарплаты на предприятии осталось 142 сотрудника.

Нарушение выявлено после публикации в СМИ. Установлено, что выплаты были задержаны за последние два месяца. Вместе с задолженностью сотрудниками была получена компенсация.

Ранее в твороге АО «Тобольский городской молочный завод» нашли мертвых насекомых и куски картона. Также в цехе обнаружили паутину, грязь и продукты без маркировки и срока годности. После этого на предприятии наказали 42 сотрудника, которые оказались причастны к нарушениям санитарных норм.

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В Тобольске городской молочный завод за два месяца не выплатил зарплату сотрудникам на сумму в 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона. «В результате вмешательства Тобольской межрайонной прокуратуры погашена задолженность по заработной плате работникам гормолзавода на общую сумму 2,4 млн рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Оказалось, что без зарплаты на предприятии осталось 142 сотрудника. Нарушение выявлено после публикации в СМИ. Установлено, что выплаты были задержаны за последние два месяца. Вместе с задолженностью сотрудниками была получена компенсация. Ранее в твороге АО «Тобольский городской молочный завод» нашли мертвых насекомых и куски картона. Также в цехе обнаружили паутину, грязь и продукты без маркировки и срока годности. После этого на предприятии наказали 42 сотрудника, которые оказались причастны к нарушениям санитарных норм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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