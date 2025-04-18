Скандальный тобольский молокозавод задолжал работникам 2,4 млн рублей

В Тобольске городской молочный завод за два месяца не выплатил зарплату сотрудникам на сумму в 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«В результате вмешательства Тобольской межрайонной прокуратуры погашена задолженность по заработной плате работникам гормолзавода на общую сумму 2,4 млн рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Оказалось, что без зарплаты на предприятии осталось 142 сотрудника.
Нарушение выявлено после публикации в СМИ. Установлено, что выплаты были задержаны за последние два месяца. Вместе с задолженностью сотрудниками была получена компенсация.
Ранее в твороге АО «Тобольский городской молочный завод» нашли мертвых насекомых и куски картона. Также в цехе обнаружили паутину, грязь и продукты без маркировки и срока годности. После этого на предприятии наказали 42 сотрудника, которые оказались причастны к нарушениям санитарных норм.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!