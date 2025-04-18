18 апреля 2025

Снежный покров установился в Курганской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане 19 апреля высота снега была 3 см
В Кургане 19 апреля высота снега была 3 см Фото:

В Курганской области утром 19 апреля установился временный снежный покров высотой до 3 см. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».

В Кургане утром 19 апреля высота покрова была 3 см
В Кургане утром 19 апреля высота покрова была 3 см
Фото:

«Снежный покров был отмечен на шести станциях области. В Кургане выпало 3 см снега, а в Шадринске 2 см», — говорится в telegram-канале «Погода 45». На остальных станциях высота покрова была 1 см.

Ранее URA.RU сообщало, что утром 19 апреля в Курганской области должен был установится временный снежный покрова. На западе области его высота должна была составить 1-2 см, а в Кургане до 1 см.

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В Курганской области утром 19 апреля установился временный снежный покров высотой до 3 см. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45». «Снежный покров был отмечен на шести станциях области. В Кургане выпало 3 см снега, а в Шадринске 2 см», — говорится в telegram-канале «Погода 45». На остальных станциях высота покрова была 1 см. Ранее URA.RU сообщало, что утром 19 апреля в Курганской области должен был установится временный снежный покрова. На западе области его высота должна была составить 1-2 см, а в Кургане до 1 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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