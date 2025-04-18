В Кургане 19 апреля высота снега была 3 см
В Курганской области утром 19 апреля установился временный снежный покров высотой до 3 см. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».
В Кургане утром 19 апреля высота покрова была 3 см
«Снежный покров был отмечен на шести станциях области. В Кургане выпало 3 см снега, а в Шадринске 2 см», — говорится в telegram-канале «Погода 45». На остальных станциях высота покрова была 1 см.
Ранее URA.RU сообщало, что утром 19 апреля в Курганской области должен был установится временный снежный покрова. На западе области его высота должна была составить 1-2 см, а в Кургане до 1 см.
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