За ночь над Россией пролетело два беспилотника

ПВО сбила два украинских дрона
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ночью российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — завили в Минобороны. Там добавили, что один был сбит над Белгородской областью, другой — над Курской.
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