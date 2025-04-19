Луценко: россияне стали быстрее копить на квартиры из-за доступности жилья

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Лучшие условия для накопления — в Чукотском АО, заявил Луценко
Лучшие условия для накопления — в Чукотском АО, заявил Луценко Фото:

Россияне стали быстрее копить на квартиры из-за замедленного роста цен на недвижимость по сравнению с увеличением зарплат. Об этом рассказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

«В среднем по стране срок накопления на квартиру, при цене квартиры 5 841 262 рубля и зарплате 86 582 руб./мес., составит 5,6 года. Год назад этот срок был чуть больше — 5,9 года», — передает слова Луценко ТАСС. Он добавил, что такая тенденция связана с замедлением темпов роста цен на жилую недвижимость, в то время как зарплаты продолжают расти.

Лучшие условия для накопления наблюдаются в Чукотском АО и Мурманской области, где срок составляет 3,5 года, тогда как в Дагестане из-за высокой стоимости жилья накопление займет 14,7 года. В других регионах сроки также варьируются, и в целом, доступность жилья в России улучшается благодаря экономическим факторам, заключил Луценко.

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Россияне стали быстрее копить на квартиры из-за замедленного роста цен на недвижимость по сравнению с увеличением зарплат. Об этом рассказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. «В среднем по стране срок накопления на квартиру, при цене квартиры 5 841 262 рубля и зарплате 86 582 руб./мес., составит 5,6 года. Год назад этот срок был чуть больше — 5,9 года», — передает слова Луценко ТАСС. Он добавил, что такая тенденция связана с замедлением темпов роста цен на жилую недвижимость, в то время как зарплаты продолжают расти. Лучшие условия для накопления наблюдаются в Чукотском АО и Мурманской области, где срок составляет 3,5 года, тогда как в Дагестане из-за высокой стоимости жилья накопление займет 14,7 года. В других регионах сроки также варьируются, и в целом, доступность жилья в России улучшается благодаря экономическим факторам, заключил Луценко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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