Луценко: россияне стали быстрее копить на квартиры из-за доступности жилья

Россияне стали быстрее копить на квартиры из-за замедленного роста цен на недвижимость по сравнению с увеличением зарплат. Об этом рассказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
«В среднем по стране срок накопления на квартиру, при цене квартиры 5 841 262 рубля и зарплате 86 582 руб./мес., составит 5,6 года. Год назад этот срок был чуть больше — 5,9 года», — передает слова Луценко ТАСС. Он добавил, что такая тенденция связана с замедлением темпов роста цен на жилую недвижимость, в то время как зарплаты продолжают расти.
Лучшие условия для накопления наблюдаются в Чукотском АО и Мурманской области, где срок составляет 3,5 года, тогда как в Дагестане из-за высокой стоимости жилья накопление займет 14,7 года. В других регионах сроки также варьируются, и в целом, доступность жилья в России улучшается благодаря экономическим факторам, заключил Луценко.
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