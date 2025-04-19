Бывшему гаишнику с квартирами в Дубае дали срок в колонии

Бывший гаишник из Москвы Сергей Кузнецов осужден на 5,5 года колонии строгого режима за попытку получить взятку. Об этом стало известно из решения суда.
«Кузнецов осужден по ч. 1 ст. 30 пп. „а“, „б“, „в “ ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере) на пять лет шесть месяцев лишения свободы», — передает содержание судебных документов ТАСС. Приговор вынесен Бабушкинским районным судом в 2024 году и впоследствии утвержден Мосгорсудом.
Кузнецов, владеющий пятью квартирами в Дубае, также лишен звания старшего лейтенанта полиции и не сможет занимать должности в государственных органах на протяжении пяти лет после отбытия срока. По версии следствия, он пытался вымогать деньги у водителя и угрожал составить протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на отсутствие доказательств.
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