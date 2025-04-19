Мужчины средних лет чаще всего пропадают в России

В России чаще всего пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Об этом рассказал председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.
«Из года в год самая большая категория людей, которые теряются, и частая категория людей, которые не возвращаются домой, — это мужчины. Диапазон возрастов — 25-45», — передает слова Сергеева ТАСС. Он добавил, что это связано с проблемами со здоровьем, такими как «молодеющие инсульты».
Сергеев отметил, что многие случаи происходят, когда нездорового человека отправляют домой с работы вместо вызова врача. Это может угрожать его жизни.
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