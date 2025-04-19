Мужчины средних лет чаще всего пропадают в России

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Пропадают чаще всего мужчины 25-45 лет, заявил Сергеев
Пропадают чаще всего мужчины 25-45 лет, заявил Сергеев Фото:

В России чаще всего пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Об этом рассказал председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

«Из года в год самая большая категория людей, которые теряются, и частая категория людей, которые не возвращаются домой, — это мужчины. Диапазон возрастов — 25-45», — передает слова Сергеева ТАСС. Он добавил, что это связано с проблемами со здоровьем, такими как «молодеющие инсульты».

Сергеев отметил, что многие случаи происходят, когда нездорового человека отправляют домой с работы вместо вызова врача. Это может угрожать его жизни.

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В России чаще всего пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Об этом рассказал председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. «Из года в год самая большая категория людей, которые теряются, и частая категория людей, которые не возвращаются домой, — это мужчины. Диапазон возрастов — 25-45», — передает слова Сергеева ТАСС. Он добавил, что это связано с проблемами со здоровьем, такими как «молодеющие инсульты». Сергеев отметил, что многие случаи происходят, когда нездорового человека отправляют домой с работы вместо вызова врача. Это может угрожать его жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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