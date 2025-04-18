18 апреля 2025

Проблемный участок челябинской трассы М-5 открыли для движения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожники перестелили асфальтовое полотно на одном из участков трассы М-5 «Урал» https://ps.ura.news/998503
Дорожники перестелили асфальтовое полотно на одном из участков трассы М-5 «Урал» https://ps.ura.news/998503 Фото:
новость из сюжета
Гигантская пробка на федеральной трассе М-5 в Челябинской области

На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области открыли участок, на котором ограничивали движение для замены асфальта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«На 1584-м километре М-5 пустили транспортный поток по свежеотремонтированному участку трассы. Работы велись на обеих полосах картами, участок работ с 1584 по 1585 км. Объем выполненных работ с устройством верхнего слоя из асфальтобетона на всех картах составил 350 квадратных метров», — рассказали в Упрдоре.

Асфальтовое покрытие уложили на одной из двух полос. Вторую начнут ремонтировать с 21 апреля. В дорожной организации уточнили, что на утро 19 апреля сохраняется незначительный затор протяженностью шесть километров в направлении Уфы и около пяти километров в сторону Челябинска. Скорость на участке пробки составляет 40-65 км в час. В Упрдоре напомнили, что ранее введенные временные ограничения для большегрузного транспорта с 10:00 до 18:00 в выходные дни продолжают действовать.

Ранее на участке в Ашинском районее вводили реверсивное движение для того, чтобы дорожные службы смогли отремонтировать проблемные участки дороге. Причинами ухудшения состояния полотна стало пучинообразование и повышенный автомобильный трафик.

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На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области открыли участок, на котором ограничивали движение для замены асфальта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «На 1584-м километре М-5 пустили транспортный поток по свежеотремонтированному участку трассы. Работы велись на обеих полосах картами, участок работ с 1584 по 1585 км. Объем выполненных работ с устройством верхнего слоя из асфальтобетона на всех картах составил 350 квадратных метров», — рассказали в Упрдоре. Асфальтовое покрытие уложили на одной из двух полос. Вторую начнут ремонтировать с 21 апреля. В дорожной организации уточнили, что на утро 19 апреля сохраняется незначительный затор протяженностью шесть километров в направлении Уфы и около пяти километров в сторону Челябинска. Скорость на участке пробки составляет 40-65 км в час. В Упрдоре напомнили, что ранее введенные временные ограничения для большегрузного транспорта с 10:00 до 18:00 в выходные дни продолжают действовать. Ранее на участке в Ашинском районее вводили реверсивное движение для того, чтобы дорожные службы смогли отремонтировать проблемные участки дороге. Причинами ухудшения состояния полотна стало пучинообразование и повышенный автомобильный трафик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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