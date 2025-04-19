Россию за ночь атаковали лишь два дрона ВСУ: карта ударов БПЛА 19 апреля

Минобороны: за ночь над Россией было сбито всего два дрона Украины
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За ночь ВСУ всего два раза выпустили дроны по территории РФ
За ночь ВСУ всего два раза выпустили дроны по территории РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки территория страны подверглась атакам всего двух беспилотников ВСУ. Каждый из них был сбит над Белгородской и Курской областями. Подробнее о ночных атаках ВСУ на территорию РФ — в материале URA.RU.

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Условные обозначения
Фото:

Курская область

В регионе средства ПВО сбили всего один дрон за ночь 19 апреля. Власти региона комментариев по этому поводу на данный момент не давали. О последствиях удара неизвестно. 

Белгородская область

В регионе также ликвидировали один БПЛА украинской армии. Губернатор области Вячеслав Гладков по сегодняшней атаке комментариев пока не давал. 

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В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки территория страны подверглась атакам всего двух беспилотников ВСУ. Каждый из них был сбит над Белгородской и Курской областями. Подробнее о ночных атаках ВСУ на территорию РФ — в материале URA.RU. Курская область В регионе средства ПВО сбили всего один дрон за ночь 19 апреля. Власти региона комментариев по этому поводу на данный момент не давали. О последствиях удара неизвестно.  Белгородская область В регионе также ликвидировали один БПЛА украинской армии. Губернатор области Вячеслав Гладков по сегодняшней атаке комментариев пока не давал. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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