Россию за ночь атаковали лишь два дрона ВСУ: карта ударов БПЛА 19 апреля

В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки территория страны подверглась атакам всего двух беспилотников ВСУ. Каждый из них был сбит над Белгородской и Курской областями. Подробнее о ночных атаках ВСУ на территорию РФ — в материале URA.RU.
Курская область
В регионе средства ПВО сбили всего один дрон за ночь 19 апреля. Власти региона комментариев по этому поводу на данный момент не давали. О последствиях удара неизвестно.
Белгородская область
В регионе также ликвидировали один БПЛА украинской армии. Губернатор области Вячеслав Гладков по сегодняшней атаке комментариев пока не давал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.