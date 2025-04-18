18 апреля 2025

В Челябинске перекрыли движение по крупному проспекту

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей Челябинска призвали выбирать пути объезда перекрытого участка Свердловского проспекта
Водителей Челябинска призвали выбирать пути объезда перекрытого участка Свердловского проспекта Фото:

В Челябинске ограничили движение по Свердловскому проспекту. Причиной стало проведение ремонтных работ. Об этом автолюбителей предупредили в администрации города.

«Движение по Свердловскому проспекту частично ограничено. В связи с проведением работ на инженерных сетях сегодня, 19 апреля, затруднен проезд напротив дома № 63 при движении от улицы Сони Кривой к проспекту Ленина», — уточнили в мэрии.

Работы планируется проводить до 22 часов. Водителям рекомендуется принимать во внимание действующие ограничения при составлении маршрута передвижения.

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В Челябинске ограничили движение по Свердловскому проспекту. Причиной стало проведение ремонтных работ. Об этом автолюбителей предупредили в администрации города. «Движение по Свердловскому проспекту частично ограничено. В связи с проведением работ на инженерных сетях сегодня, 19 апреля, затруднен проезд напротив дома № 63 при движении от улицы Сони Кривой к проспекту Ленина», — уточнили в мэрии. Работы планируется проводить до 22 часов. Водителям рекомендуется принимать во внимание действующие ограничения при составлении маршрута передвижения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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