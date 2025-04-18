В Челябинске перекрыли движение по крупному проспекту

В Челябинске ограничили движение по Свердловскому проспекту. Причиной стало проведение ремонтных работ. Об этом автолюбителей предупредили в администрации города.
«Движение по Свердловскому проспекту частично ограничено. В связи с проведением работ на инженерных сетях сегодня, 19 апреля, затруднен проезд напротив дома № 63 при движении от улицы Сони Кривой к проспекту Ленина», — уточнили в мэрии.
Работы планируется проводить до 22 часов. Водителям рекомендуется принимать во внимание действующие ограничения при составлении маршрута передвижения.
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