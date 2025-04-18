18 апреля 2025

В Перми на два маршрута выйдут новые автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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На пермских маршрутах №40 и 47 будут работать семь новых автобусов
На пермских маршрутах №40 и 47 будут работать семь новых автобусов Фото:

В Пермь поступила новая партия автобусов, которые будут работать на городских маршрутах №40 и №47. После установки необходимого оборудования, автобусы выйдут на линию, сообщил telegram-канал департамента транспорта Перми.

«Автопарк пополняется современным транспортом. На этой неделе в ООО „Сити-Бас“ поступило семь новых автобусов. Еще столько же придет на следующей неделе. Сейчас автобусы проходят этап оснащения. Как только работы будут завершены, транспорт выйдет на маршруты №40 и №47», — сказано в сообщении. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми запустят временные маршруты с автобусами-гармошками. На новых маршрутах будет работать МУП «Пермгорэлектротранс».

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В Пермь поступила новая партия автобусов, которые будут работать на городских маршрутах №40 и №47. После установки необходимого оборудования, автобусы выйдут на линию, сообщил telegram-канал департамента транспорта Перми. «Автопарк пополняется современным транспортом. На этой неделе в ООО „Сити-Бас“ поступило семь новых автобусов. Еще столько же придет на следующей неделе. Сейчас автобусы проходят этап оснащения. Как только работы будут завершены, транспорт выйдет на маршруты №40 и №47», — сказано в сообщении.  Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми запустят временные маршруты с автобусами-гармошками. На новых маршрутах будет работать МУП «Пермгорэлектротранс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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