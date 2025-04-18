18 апреля 2025

Уральские священники провели службу в главном храме русского православия в Иерусалиме. Фото

Екатеринбуржцы отправились на Святую землю за Благодатным огнем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На фото — Максим Миняйло
На фото — Максим Миняйло

В Свято-Троицком соборе русской духовной миссии в Иерусалиме прошла особая служба, в которой приняли участие уральцы — старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло и наместник монастыря святых Царственных страстотерпцев игумен Мелитон Зыбин. Возглавили богослужение Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и Митрополит Каширский Феогност, рассказали URA.RU в «Фонде святой Екатерины». Он взял на себя организацию миссии.

«Трудно описать ощущения, которые сейчас испытывает каждый из нас. Это особый день, когда мы видим Плащаницу Христа в центре храма и понимаем, что уже завтра будем праздновать Величайший праздник — Пасху. Это день, когда мы узнаем друг друга лучше и даже становится ближе к друг другу по-человечески», — поделился отец Мелитон.

В храме собрались 500 прихожан, в том числе и участники паломнической миссии, которые в ночь на 20 апреля доставят в Екатеринбург частицу Благодатного огня. Среди молящихся можно было увидеть спортсменов клуба «Архангел Михаил» — Ивана Петренко, Игоря Загайнова и Никиту Кондратова, а также директора волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свято-Троицком соборе русской духовной миссии в Иерусалиме прошла особая служба, в которой приняли участие уральцы — старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло и наместник монастыря святых Царственных страстотерпцев игумен Мелитон Зыбин. Возглавили богослужение Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и Митрополит Каширский Феогност, рассказали URA.RU в «Фонде святой Екатерины». Он взял на себя организацию миссии. «Трудно описать ощущения, которые сейчас испытывает каждый из нас. Это особый день, когда мы видим Плащаницу Христа в центре храма и понимаем, что уже завтра будем праздновать Величайший праздник — Пасху. Это день, когда мы узнаем друг друга лучше и даже становится ближе к друг другу по-человечески», — поделился отец Мелитон. В храме собрались 500 прихожан, в том числе и участники паломнической миссии, которые в ночь на 20 апреля доставят в Екатеринбург частицу Благодатного огня. Среди молящихся можно было увидеть спортсменов клуба «Архангел Михаил» — Ивана Петренко, Игоря Загайнова и Никиту Кондратова, а также директора волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...