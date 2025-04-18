Уральские священники провели службу в главном храме русского православия в Иерусалиме. Фото

Екатеринбуржцы отправились на Святую землю за Благодатным огнем

19 апреля 2025 в 11:46 Размер текста - 17 +

На фото — Максим Миняйло Фото предоставлено «Фондом святой Екатерины» В Свято-Троицком соборе русской духовной миссии в Иерусалиме прошла особая служба, в которой приняли участие уральцы — старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло и наместник монастыря святых Царственных страстотерпцев игумен Мелитон Зыбин. Возглавили богослужение Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и Митрополит Каширский Феогност, рассказали URA.RU в «Фонде святой Екатерины». Он взял на себя организацию миссии. «Трудно описать ощущения, которые сейчас испытывает каждый из нас. Это особый день, когда мы видим Плащаницу Христа в центре храма и понимаем, что уже завтра будем праздновать Величайший праздник — Пасху. Это день, когда мы узнаем друг друга лучше и даже становится ближе к друг другу по-человечески», — поделился отец Мелитон. В храме собрались 500 прихожан, в том числе и участники паломнической миссии, которые в ночь на 20 апреля доставят в Екатеринбург частицу Благодатного огня. Среди молящихся можно было увидеть спортсменов клуба «Архангел Михаил» — Ивана Петренко, Игоря Загайнова и Никиту Кондратова, а также директора волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова. Фото предоставлено «Фондом святой Екатерины» Фото предоставлено «Фондом святой Екатерины» Фото предоставлено «Фондом святой Екатерины» Фото предоставлено «Фондом святой Екатерины» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свято-Троицком соборе русской духовной миссии в Иерусалиме прошла особая служба, в которой приняли участие уральцы — старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло и наместник монастыря святых Царственных страстотерпцев игумен Мелитон Зыбин. Возглавили богослужение Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и Митрополит Каширский Феогност, рассказали URA.RU в «Фонде святой Екатерины». Он взял на себя организацию миссии. «Трудно описать ощущения, которые сейчас испытывает каждый из нас. Это особый день, когда мы видим Плащаницу Христа в центре храма и понимаем, что уже завтра будем праздновать Величайший праздник — Пасху. Это день, когда мы узнаем друг друга лучше и даже становится ближе к друг другу по-человечески», — поделился отец Мелитон. В храме собрались 500 прихожан, в том числе и участники паломнической миссии, которые в ночь на 20 апреля доставят в Екатеринбург частицу Благодатного огня. Среди молящихся можно было увидеть спортсменов клуба «Архангел Михаил» — Ивана Петренко, Игоря Загайнова и Никиту Кондратова, а также директора волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова.