Концертный директор Михаила Боярского рассказал о самочувствии артиста после перелома ребра

Концертный директор Боярского сообщил, что артиста выпишут на следующей неделе
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи оценивают состояние Боярского как удовлетворительное
Врачи оценивают состояние Боярского как удовлетворительное Фото:

Артист Михаил Боярский поправляется после перелома ребра и будет выписан из больницы на следующей неделе. Об этом рассказал его концертный директор Александр Зыкин.

«Боярского выпишут из больницы на следующей неделе», — передает слова Зыкина телеканал «Звезда», Он добавил, что врачи оценивают его состояние как хорошее.

Боярский получил травму во время спектакля в Санкт-Петербурге, однако его концертный директор не уточнил детали. В театре Ленсовета прошел спектакль «Ромео и Джульетта», где использовался только голос Боярского, а финальный поклон он пропустил.

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Артист Михаил Боярский поправляется после перелома ребра и будет выписан из больницы на следующей неделе. Об этом рассказал его концертный директор Александр Зыкин. «Боярского выпишут из больницы на следующей неделе», — передает слова Зыкина телеканал «Звезда», Он добавил, что врачи оценивают его состояние как хорошее. Боярский получил травму во время спектакля в Санкт-Петербурге, однако его концертный директор не уточнил детали. В театре Ленсовета прошел спектакль «Ромео и Джульетта», где использовался только голос Боярского, а финальный поклон он пропустил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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