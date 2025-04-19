Концертный директор Михаила Боярского рассказал о самочувствии артиста после перелома ребра

Артист Михаил Боярский поправляется после перелома ребра и будет выписан из больницы на следующей неделе. Об этом рассказал его концертный директор Александр Зыкин.
«Боярского выпишут из больницы на следующей неделе», — передает слова Зыкина телеканал «Звезда», Он добавил, что врачи оценивают его состояние как хорошее.
Боярский получил травму во время спектакля в Санкт-Петербурге, однако его концертный директор не уточнил детали. В театре Ленсовета прошел спектакль «Ромео и Джульетта», где использовался только голос Боярского, а финальный поклон он пропустил.
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