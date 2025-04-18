18 апреля 2025

В Миассе водитель пытался купить полицейских за 30 тысяч рублей

Миасский водитель предложил сотрудникам ГИДББ взятку
© Служба новостей «URA.RU»
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В Миассе пьяный водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
В Миассе пьяный водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции Фото:

В Миассе Челябинской области пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам Госавтоинспекции. Он предложил им 30 тысяч рублей, рассказали в URA.RU в пресс-службе Главного Управления МВД России по региону.

«Госавтоинспекторы остановили легковой автомобиль под управлением 56-летнего местного жителя. В ходе проверки полицейские установили, что водитель находился в состоянии опьянения. Для того чтобы не лишиться водительского удостоверения, мужчина неоднократно предлагал инспекторам денежное вознаграждение за непривлечение его к ответственности», — уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.

В определенный момент задержанный на короткое время покинул служебный автомобиль, а затем, вернувшись, поместил под рычаг ручного тормоза 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции уведомили об инциденте руководство. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая зафиксировала и задокументировала факт попытки передачи взятки. Нарушителю грозит штраф или лишение свободы сроком до восьми лет.

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В Миассе Челябинской области пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам Госавтоинспекции. Он предложил им 30 тысяч рублей, рассказали в URA.RU в пресс-службе Главного Управления МВД России по региону. «Госавтоинспекторы остановили легковой автомобиль под управлением 56-летнего местного жителя. В ходе проверки полицейские установили, что водитель находился в состоянии опьянения. Для того чтобы не лишиться водительского удостоверения, мужчина неоднократно предлагал инспекторам денежное вознаграждение за непривлечение его к ответственности», — уточнили в пресс-службе регионального главка МВД. В определенный момент задержанный на короткое время покинул служебный автомобиль, а затем, вернувшись, поместил под рычаг ручного тормоза 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции уведомили об инциденте руководство. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая зафиксировала и задокументировала факт попытки передачи взятки. Нарушителю грозит штраф или лишение свободы сроком до восьми лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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