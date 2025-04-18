В Миассе водитель пытался купить полицейских за 30 тысяч рублей

В Миассе Челябинской области пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам Госавтоинспекции. Он предложил им 30 тысяч рублей, рассказали в URA.RU в пресс-службе Главного Управления МВД России по региону.
«Госавтоинспекторы остановили легковой автомобиль под управлением 56-летнего местного жителя. В ходе проверки полицейские установили, что водитель находился в состоянии опьянения. Для того чтобы не лишиться водительского удостоверения, мужчина неоднократно предлагал инспекторам денежное вознаграждение за непривлечение его к ответственности», — уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.
В определенный момент задержанный на короткое время покинул служебный автомобиль, а затем, вернувшись, поместил под рычаг ручного тормоза 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции уведомили об инциденте руководство. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая зафиксировала и задокументировала факт попытки передачи взятки. Нарушителю грозит штраф или лишение свободы сроком до восьми лет.
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