В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня, которое собрало множество паломников и верующих из разных уголков мира. Святой огонь был извлечен из Гроба Господня патриархом Иерусалимским Феофилом III. Это самое значимое событие для всех православных христиан.
19 апреля, Великая суббота, является особенно важным днем, когда верующие с торжественным настроением готовятся к встрече Пасхи. В этот день также произошло схождение Благодатного огня, и многие желающие собираются, чтобы стать свидетелями этого чуда. Они стремятся зажигать от него свои свечи и лампады, унося частичку этого святого огня в свои дома. Это действие символизирует не только свет и надежду, но и духовное обновление, которое Пасха приносит каждому верующему.
После сошествия Благодатный огонь доставят в разные уголки мира. В Москву его привезет делегация Фонда Андрея Первозванного. В столице его зажгут в храме Христа Спасителя и в 15 других храмах.
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