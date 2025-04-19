В Курской области от удара дрона ВСУ погибла женщина, ранены мужчина и ребенок

В Курской области в селе Илек дрон атаковал автомобиль, что привело к гибели женщины. Находившиеся в машине мужчина и ребенок получили ранения, сообщил губернатор Курской области Александр Хиштейн.
«Сегодня FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Илек Беловского района. В результате атаки погибла женщина», — сообщил губернатор у себя в telegram-канале.
В машине также находились мужчина и ребенок. Они ранены. В ближайшее время пострадавших доставят в больницу. Автомобиль полностью сгорел.
По данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ атаковали Россию лишь двумя беспилотниками. Они были сбиты над Белгородской и Курской областями.
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