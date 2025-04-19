В Курской области от удара дрона ВСУ погибла женщина, ранены мужчина и ребенок

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Автомобиль, который подвергся удару беспилотника, полностью сгорел
Автомобиль, который подвергся удару беспилотника, полностью сгорел Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В Курской области в селе Илек дрон атаковал автомобиль, что привело к гибели женщины. Находившиеся в машине мужчина и ребенок получили ранения, сообщил губернатор Курской области Александр Хиштейн.

«Сегодня FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Илек Беловского района. В результате атаки погибла женщина», — сообщил губернатор у себя в telegram-канале.

В машине также находились мужчина и ребенок. Они ранены. В ближайшее время пострадавших доставят в больницу. Автомобиль полностью сгорел.

По данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ атаковали Россию лишь двумя беспилотниками. Они были сбиты над Белгородской и Курской областями.

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В Курской области в селе Илек дрон атаковал автомобиль, что привело к гибели женщины. Находившиеся в машине мужчина и ребенок получили ранения, сообщил губернатор Курской области Александр Хиштейн. «Сегодня FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Илек Беловского района. В результате атаки погибла женщина», — сообщил губернатор у себя в telegram-канале. В машине также находились мужчина и ребенок. Они ранены. В ближайшее время пострадавших доставят в больницу. Автомобиль полностью сгорел. По данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ атаковали Россию лишь двумя беспилотниками. Они были сбиты над Белгородской и Курской областями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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