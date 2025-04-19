В Минпросвещения объяснили, зачем в российских школах вводится единое расписание уроков

Минпросвещение: единое расписание уроков в школах минимизирует перегрузки
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Единое расписание во всех школах начнет действовать с 1 сентября
Единое расписание во всех школах начнет действовать с 1 сентября Фото:

В российских школах будет введено единое расписание уроков, основная задача которого — минимизация перегрузки и равномерное распределение учебной нагрузки на протяжении недели. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

«Ключевая задача единого расписания — соответствие СанПиН, минимизация перегрузки, учет биоритмов учащихся, равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели», — сообщили РИА Новости в ведомстве. Там также добавили, что школы смогут адаптировать расписание под свои условия, но только в рамках единых федеральных требований. В том числе это станет важным шагом к здоровью, успешному обучению и гармоничному развитию детей.

С 1 сентября во всех российских школах введут единое расписание. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что работа по внедрению новых правил уже завершается. В том числе, по его словам, будет установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские, которые не должны превышать 10% от общего количества уроков, передает ОТР.

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В российских школах будет введено единое расписание уроков, основная задача которого — минимизация перегрузки и равномерное распределение учебной нагрузки на протяжении недели. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ. «Ключевая задача единого расписания — соответствие СанПиН, минимизация перегрузки, учет биоритмов учащихся, равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели», — сообщили РИА Новости в ведомстве. Там также добавили, что школы смогут адаптировать расписание под свои условия, но только в рамках единых федеральных требований. В том числе это станет важным шагом к здоровью, успешному обучению и гармоничному развитию детей. С 1 сентября во всех российских школах введут единое расписание. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что работа по внедрению новых правил уже завершается. В том числе, по его словам, будет установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские, которые не должны превышать 10% от общего количества уроков, передает ОТР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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