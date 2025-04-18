18 апреля 2025

Аналитики рассказали, сколько лет пермякам нужно копить на покупку квартиры

Жителям Пермского края придется копить на свою квартиру более пяти лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя цена «вторички» в Перми составила 4,5 млн рублей
Средняя цена «вторички» в Перми составила 4,5 млн рублей Фото:

Жителям Пермского края потребуется более пяти лет, чтобы купить квартиру на вторичном рынке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федерального портала «Мир квартир».

«В Пермском крае средняя цена квартиры на вторичном рынке составляет 4,5 млн рублей. При средней заработной плате 73,5 тысячи рублей в месяц жителям региона необходимо 5,2 года, чтобы накопить необходимую сумму», — говорится в исследовании аналитиков.

В расчетах эксперты предполагали, что вся заработная плата человека будет направляться исключительно на покупку жилья, без учета расходов на питание, оплату коммунальных услуг или транспорт. В исследовании подчеркивается, что подобные условия возможны лишь при наличии других источников дохода или поддержки со стороны семьи.

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Жителям Пермского края потребуется более пяти лет, чтобы купить квартиру на вторичном рынке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федерального портала «Мир квартир». «В Пермском крае средняя цена квартиры на вторичном рынке составляет 4,5 млн рублей. При средней заработной плате 73,5 тысячи рублей в месяц жителям региона необходимо 5,2 года, чтобы накопить необходимую сумму», — говорится в исследовании аналитиков. В расчетах эксперты предполагали, что вся заработная плата человека будет направляться исключительно на покупку жилья, без учета расходов на питание, оплату коммунальных услуг или транспорт. В исследовании подчеркивается, что подобные условия возможны лишь при наличии других источников дохода или поддержки со стороны семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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