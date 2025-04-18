Аналитики рассказали, сколько лет пермякам нужно копить на покупку квартиры

Жителям Пермского края потребуется более пяти лет, чтобы купить квартиру на вторичном рынке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федерального портала «Мир квартир».
«В Пермском крае средняя цена квартиры на вторичном рынке составляет 4,5 млн рублей. При средней заработной плате 73,5 тысячи рублей в месяц жителям региона необходимо 5,2 года, чтобы накопить необходимую сумму», — говорится в исследовании аналитиков.
В расчетах эксперты предполагали, что вся заработная плата человека будет направляться исключительно на покупку жилья, без учета расходов на питание, оплату коммунальных услуг или транспорт. В исследовании подчеркивается, что подобные условия возможны лишь при наличии других источников дохода или поддержки со стороны семьи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!