Агроном Воробьев назвал растения, которые запрещено садить на даче

Агроном Воробьев: на даче не следует выращивать мак
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За посадку маков или конопли полагается штраф, заявил Воробьев
За посадку маков или конопли полагается штраф, заявил Воробьев Фото:

На даче нельзя выращивать мак восточный, так как это растение относится к наркотическим. Об этом рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

«Что касается мака восточного, который относится к наркотическим растениям. Его семена продаются в обычных садовых центрах, но выращивать его нельзя», — передает слова Воробьева «Царьград». Он добавил, что за посадку маков или конопли могут наложить штраф, а за целую плантацию предусмотрено уголовное наказание.

Воробьев отметил, что закон содержит множество противоречий. Например, борщевик, который государство когда-то предлагало для кормления скота, теперь стал источником проблем для дачников, так как это ядовитое растение. Он подчеркнул, что ответственность за это перекладывается на дачников, хотя сами они не способствуют его распространению. Воробьев также рассказал о своих неприятных опытах с борщевиком, после контакта с которым у него остались ожоги, требующие длительного лечения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На даче нельзя выращивать мак восточный, так как это растение относится к наркотическим. Об этом рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев. «Что касается мака восточного, который относится к наркотическим растениям. Его семена продаются в обычных садовых центрах, но выращивать его нельзя», — передает слова Воробьева «Царьград». Он добавил, что за посадку маков или конопли могут наложить штраф, а за целую плантацию предусмотрено уголовное наказание. Воробьев отметил, что закон содержит множество противоречий. Например, борщевик, который государство когда-то предлагало для кормления скота, теперь стал источником проблем для дачников, так как это ядовитое растение. Он подчеркнул, что ответственность за это перекладывается на дачников, хотя сами они не способствуют его распространению. Воробьев также рассказал о своих неприятных опытах с борщевиком, после контакта с которым у него остались ожоги, требующие длительного лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...