Агроном Воробьев назвал растения, которые запрещено садить на даче

На даче нельзя выращивать мак восточный, так как это растение относится к наркотическим. Об этом рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.
«Что касается мака восточного, который относится к наркотическим растениям. Его семена продаются в обычных садовых центрах, но выращивать его нельзя», — передает слова Воробьева «Царьград». Он добавил, что за посадку маков или конопли могут наложить штраф, а за целую плантацию предусмотрено уголовное наказание.
Воробьев отметил, что закон содержит множество противоречий. Например, борщевик, который государство когда-то предлагало для кормления скота, теперь стал источником проблем для дачников, так как это ядовитое растение. Он подчеркнул, что ответственность за это перекладывается на дачников, хотя сами они не способствуют его распространению. Воробьев также рассказал о своих неприятных опытах с борщевиком, после контакта с которым у него остались ожоги, требующие длительного лечения.
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