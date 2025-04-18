В Перми завершается строительство выезда с промузла «Осенцы»

Транспортный проект по строительству нового выезда с промышленного узла «Осенцы» в Перми вышел на завершающую стадию. Техническая готовность объекта составила уже 81%, рассказали в пресс-службе краевого Министерства транспорта
«Проект по строительству нового выезда в Перми вышел на завершающую стадию. Это первый этап комплексного проекта, который включает возведение новой автомобильной дороги и путепровода», — сообщается на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Уже готовы дорожная одежда на двух из трех осей, тротуары и инженерные коммуникации. Продолжается укрепление откосов и устройство колодцев.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми власти изымут землю у горожан и бизнеса для реализации транспортного проекта по строительству выезда с промузла «Осенцы». Общая площадь изымаемых участков составила свыше 91,5 тыс. кв. метров.
О планах по строительству дороги краевые власти объявили осенью 2021 года. Она соединит Нестюковский тракт с улицей Промышленной и пройдет от деревни Устиново до промузла. Генподрядчиком выступил ООО «ТехДорГрупп».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!