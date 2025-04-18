18 апреля 2025

В Перми завершается строительство выезда с промузла «Осенцы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Техническая готовность объекта уже составляет 81%
Техническая готовность объекта уже составляет 81% Фото:

Транспортный проект по строительству нового выезда с промышленного узла «Осенцы» в Перми вышел на завершающую стадию. Техническая готовность объекта составила уже 81%, рассказали в пресс-службе краевого Министерства транспорта

«Проект по строительству нового выезда в Перми вышел на завершающую стадию. Это первый этап комплексного проекта, который включает возведение новой автомобильной дороги и путепровода», — сообщается на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Уже готовы дорожная одежда на двух из трех осей, тротуары и инженерные коммуникации. Продолжается укрепление откосов и устройство колодцев.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми власти изымут землю у горожан и бизнеса для реализации транспортного проекта по строительству выезда с промузла «Осенцы». Общая площадь изымаемых участков составила свыше 91,5 тыс. кв. метров.

О планах по строительству дороги краевые власти объявили осенью 2021 года. Она соединит Нестюковский тракт с улицей Промышленной и пройдет от деревни Устиново до промузла. Генподрядчиком выступил ООО «ТехДорГрупп».

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Транспортный проект по строительству нового выезда с промышленного узла «Осенцы» в Перми вышел на завершающую стадию. Техническая готовность объекта составила уже 81%, рассказали в пресс-службе краевого Министерства транспорта «Проект по строительству нового выезда в Перми вышел на завершающую стадию. Это первый этап комплексного проекта, который включает возведение новой автомобильной дороги и путепровода», — сообщается на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Уже готовы дорожная одежда на двух из трех осей, тротуары и инженерные коммуникации. Продолжается укрепление откосов и устройство колодцев. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми власти изымут землю у горожан и бизнеса для реализации транспортного проекта по строительству выезда с промузла «Осенцы». Общая площадь изымаемых участков составила свыше 91,5 тыс. кв. метров. О планах по строительству дороги краевые власти объявили осенью 2021 года. Она соединит Нестюковский тракт с улицей Промышленной и пройдет от деревни Устиново до промузла. Генподрядчиком выступил ООО «ТехДорГрупп».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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