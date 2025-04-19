Прием Украины в Евросоюз может привести к затяжной войне в Европе. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также уточнил, что эта идея принадлежит именно Брюсселю, а не Венгрии.
«Поспешное присоединение Украины к ЕС? Это карт-бланш на бесконечную войну», — написал Орбан в соцсети Х. Он добавил, что это странно хотеть видеть в международном сообществе страну, у которой нет четких границ, функционирующей экономики и полноценного суверенитета.
По словам Орбана, Брюссель думает, что налогоплательщики ЕС будут десятилетиями финансировать миллионную украинскую армию. Однако это не похоже на тот мир, который пропагандирует Брюссель.
Ранее депутат Национального собрания Венгрии Балаж Орбан сообщил, что интеграция Украины в ЕС обойдется в 2,5 триллиона евро, что в 12 раз превышает союзный бюджет 2025 года. Кроме того, восстановление Украины после войны может потребовать до триллиона евро, а ежегодная поддержка государства составит 100 миллиардов евро, передает MK.RU.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что возможное вступление Украины в ЕС является ее суверенным правом, так как речь идет о экономических интеграционных процессах. Он отметил, что никто не имеет права диктовать условия другой стране. Однако Москва имеет «совсем другую» позицию по вопросам безопасности и военных альянсов, подчеркивая, что это уже отдельная тема, передает деловое издание «Взгляд».
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