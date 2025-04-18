18 апреля 2025

В Курганской области высадили 14 тысяч сосен на месте пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области высадили 14 тысяч сосен на месте пожара
В Курганской области высадили 14 тысяч сосен на месте пожара Фото:

В Каргапольском округе (Курганская область) на территории, пострадавшей от лесного пожара, прошла масштабная экологическая акция: на 3,5 гектарах пепелища высадили 14 тысяч молодых сосен. Об этом сообщается в социальных сетях.

В Каргапольском округе высадили 14 тысяч сосен на месте пожара
В Каргапольском округе высадили 14 тысяч сосен на месте пожара
Фото:

«14 тысяч молодых сосен обрели свой дом на 3,5 гектарах земли. В это снежное апрельское утро глава округа Евгений Ленков обратился к тем, чьи сердца откликнулись на боль земли. Десятки неравнодушных людей, оставив свои дела, собрались возле села Большое Банное, чтобы вдохнуть жизнь в пепелище», — говорится в группе «Курганский взгляд» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что инициатором акции выступила организация «РаСбор», реализовавшая проект на средства гранта, полученного экоактивисткой Анной Родиной. Ранее она участвовала в восстановлении лесов на байкальском острове Ольхон.

Ранее URA.RU писало, что в Шатровском округе Курганской области местный житель незаконно вырубил 66 берез и 14 осин, нанеся ущерб на сумму 870 тысяч рублей. Полиция установила, что 49-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления, знал о незаконности своих действий.

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В Каргапольском округе (Курганская область) на территории, пострадавшей от лесного пожара, прошла масштабная экологическая акция: на 3,5 гектарах пепелища высадили 14 тысяч молодых сосен. Об этом сообщается в социальных сетях. «14 тысяч молодых сосен обрели свой дом на 3,5 гектарах земли. В это снежное апрельское утро глава округа Евгений Ленков обратился к тем, чьи сердца откликнулись на боль земли. Десятки неравнодушных людей, оставив свои дела, собрались возле села Большое Банное, чтобы вдохнуть жизнь в пепелище», — говорится в группе «Курганский взгляд» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что инициатором акции выступила организация «РаСбор», реализовавшая проект на средства гранта, полученного экоактивисткой Анной Родиной. Ранее она участвовала в восстановлении лесов на байкальском острове Ольхон. Ранее URA.RU писало, что в Шатровском округе Курганской области местный житель незаконно вырубил 66 берез и 14 осин, нанеся ущерб на сумму 870 тысяч рублей. Полиция установила, что 49-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления, знал о незаконности своих действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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