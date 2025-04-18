В Курганской области высадили 14 тысяч сосен на месте пожара

В Каргапольском округе (Курганская область) на территории, пострадавшей от лесного пожара, прошла масштабная экологическая акция: на 3,5 гектарах пепелища высадили 14 тысяч молодых сосен. Об этом сообщается в социальных сетях.
«14 тысяч молодых сосен обрели свой дом на 3,5 гектарах земли. В это снежное апрельское утро глава округа Евгений Ленков обратился к тем, чьи сердца откликнулись на боль земли. Десятки неравнодушных людей, оставив свои дела, собрались возле села Большое Банное, чтобы вдохнуть жизнь в пепелище», — говорится в группе «Курганский взгляд» в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что инициатором акции выступила организация «РаСбор», реализовавшая проект на средства гранта, полученного экоактивисткой Анной Родиной. Ранее она участвовала в восстановлении лесов на байкальском острове Ольхон.
Ранее URA.RU писало, что в Шатровском округе Курганской области местный житель незаконно вырубил 66 берез и 14 осин, нанеся ущерб на сумму 870 тысяч рублей. Полиция установила, что 49-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления, знал о незаконности своих действий.
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