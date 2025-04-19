Женщине из Дагестана, готовившей еду в лагере сирийских боевиков, вынесли приговор

Жительница Дагестана получила шесть лет колонии за помощь боевикам ИГ* в Сирии
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отсрочил отбывание наказания подсудимой до тех пор, пока ее младшему ребенку не исполнится 14 лет
Суд отсрочил отбывание наказания подсудимой до тех пор, пока ее младшему ребенку не исполнится 14 лет Фото:

Суд приговорил жительницу Дагестана к шести годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) в Сирии. Она помогала боевикам ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), готовя для них еду и шив одежду.  

«Кизилюртовский районный суд РД, признав подсудимую виновной, приговорил ее к 6 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год», — говорится в telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Республики Дагестан. Там также отметили, что отбывать наказание женщина начнет, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет. 

По данным суда, в 2014 году женщина вместе с детьми через Турцию перебралась в Сирию, где вступила в незаконное формирование, связанное с запрещенной в России организацией «Исламское государство». Она выполняла бытовые задачи для боевиков.

ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») — запрещенная в России террористическая группировка.

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Суд приговорил жительницу Дагестана к шести годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) в Сирии. Она помогала боевикам ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), готовя для них еду и шив одежду.   «Кизилюртовский районный суд РД, признав подсудимую виновной, приговорил ее к 6 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год», — говорится в telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Республики Дагестан. Там также отметили, что отбывать наказание женщина начнет, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет.  По данным суда, в 2014 году женщина вместе с детьми через Турцию перебралась в Сирию, где вступила в незаконное формирование, связанное с запрещенной в России организацией «Исламское государство». Она выполняла бытовые задачи для боевиков. ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») — запрещенная в России террористическая группировка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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