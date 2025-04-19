Женщине из Дагестана, готовившей еду в лагере сирийских боевиков, вынесли приговор

Суд приговорил жительницу Дагестана к шести годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) в Сирии. Она помогала боевикам ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), готовя для них еду и шив одежду.
«Кизилюртовский районный суд РД, признав подсудимую виновной, приговорил ее к 6 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год», — говорится в telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Республики Дагестан. Там также отметили, что отбывать наказание женщина начнет, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет.
По данным суда, в 2014 году женщина вместе с детьми через Турцию перебралась в Сирию, где вступила в незаконное формирование, связанное с запрещенной в России организацией «Исламское государство». Она выполняла бытовые задачи для боевиков.
ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») — запрещенная в России террористическая группировка.
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