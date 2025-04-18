18 апреля 2025

За сутки в Курганской области потушили девять пожаров, в том числе шесть ландшафтных

За сутки в Курганской области потушили девять пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки в Курганской области произошло девять пожаров
За сутки в Курганской области произошло девять пожаров Фото:

За минувшие сутки в Курганской области ликвидировано девять пожаров. Среди них — возгорания в жилых и хозяйственных постройках, а также шесть ландшафтных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области.

«За минувшие сутки в Зауралье ликвидировано 9 пожаров. Потушено 6 ландшафтных пожаров», — говорится в telegram-канале «МЧС Курганской области». Кроме того, сотрудники МЧС трижды выезжали на ликвидацию последствий ДТП. На водоёмах происшествий не зафиксировано.

В Петухово горела кровля веранды жилого дома из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования, в СНТ «Нива» под Курганом сгорела баня из-за неправильного устройства печи, а в селе Изъедугино Шатровского округа загорелась надворная постройка из-за неосторожного обращения с огнем. Все возгорания были оперативно ликвидированы.

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За минувшие сутки в Курганской области ликвидировано девять пожаров. Среди них — возгорания в жилых и хозяйственных постройках, а также шесть ландшафтных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области. «За минувшие сутки в Зауралье ликвидировано 9 пожаров. Потушено 6 ландшафтных пожаров», — говорится в telegram-канале «МЧС Курганской области». Кроме того, сотрудники МЧС трижды выезжали на ликвидацию последствий ДТП. На водоёмах происшествий не зафиксировано. В Петухово горела кровля веранды жилого дома из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования, в СНТ «Нива» под Курганом сгорела баня из-за неправильного устройства печи, а в селе Изъедугино Шатровского округа загорелась надворная постройка из-за неосторожного обращения с огнем. Все возгорания были оперативно ликвидированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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