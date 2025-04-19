Россия вернула из украинского плена 246 военнослужащих

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Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными
Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия вернула из украинского плена 246 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Обмен был проведен по формуле 246 на 246.

Кроме того, по заявлению Минобороны, Украина получила 31 раненого военнопленного. Взамен она передала России 15 военнослужащих ВС РФ, которым требуется срочная помощь.

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Россия вернула из украинского плена 246 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Обмен был проведен по формуле 246 на 246. Кроме того, по заявлению Минобороны, Украина получила 31 раненого военнопленного. Взамен она передала России 15 военнослужащих ВС РФ, которым требуется срочная помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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