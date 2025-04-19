Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия вернула из украинского плена 246 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Обмен был проведен по формуле 246 на 246.
Кроме того, по заявлению Минобороны, Украина получила 31 раненого военнопленного. Взамен она передала России 15 военнослужащих ВС РФ, которым требуется срочная помощь.
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