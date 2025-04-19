Минобороны опубликовало видео с военнослужащими, вернувшимися из украинского плена. Ролик размещен в telegram-канале ведомства.
Сегодня, 19 апреля, Украина передала 246 российских военнослужащих в обмен на такое же количество своих пленных. Также домой вернутся 15 раненых военных ВС РФ, которым требуется срочная медпомощь. На Украину отправился 31 раненый военнослужащий ВСУ.
Сейчас освобожденные из плена россияне находятся на территории Белоруссии. Они уже могут связаться с родственниками. Военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, отметили в Минобороны.
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