Минобороны показало кадры возвращения солдат из украинского плена. Видео

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Из плена возвращены 246 российских военнослужащих (фото из архива)
Из плена возвращены 246 российских военнослужащих (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны опубликовало видео с военнослужащими, вернувшимися из украинского плена. Ролик размещен в telegram-канале ведомства.

Сегодня, 19 апреля, Украина передала 246 российских военнослужащих в обмен на такое же количество своих пленных. Также домой вернутся 15 раненых военных ВС РФ, которым требуется срочная медпомощь. На Украину отправился 31 раненый военнослужащий ВСУ.

Сейчас освобожденные из плена россияне находятся на территории Белоруссии. Они уже могут связаться с родственниками. Военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, отметили в Минобороны.

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Минобороны опубликовало видео с военнослужащими, вернувшимися из украинского плена. Ролик размещен в telegram-канале ведомства. Сегодня, 19 апреля, Украина передала 246 российских военнослужащих в обмен на такое же количество своих пленных. Также домой вернутся 15 раненых военных ВС РФ, которым требуется срочная медпомощь. На Украину отправился 31 раненый военнослужащий ВСУ. Сейчас освобожденные из плена россияне находятся на территории Белоруссии. Они уже могут связаться с родственниками. Военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, отметили в Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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