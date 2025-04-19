В Петербурге арестовали группу цыганок-карманниц за кражи айфонов

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО до 15 мая пятерых женщин из цыганской диаспоры, которые обвиняются в краже нескольких айфонов на общую сумму более 610 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.
«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу Султану Жукову, обвиняемому в совершении 5 преступлений, предусмотренных п.а ч.4 ст.158 УК РФ, Диноле Бузулевой — п.а ч.4 ст.158 УК РФ (2 эпизода); Вере Быдиной, Марии Жуковой и Принцессе Бузулевой — п.а ч.4 ст.158 УК РФ», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным следствия, подозреваемые создали организованную группу с целью незаконного обогащения за счет обычных граждан. Они похитили мобильные телефоны на общую сумму 610 000 рублей.
Женщины были задержаны 17 апреля, тогда же им было предъявлено обвинение. На суде подозреваемые просили избрать более мягкую меру пресечения, однако суд назначил арест до 15 мая 2025 года.
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