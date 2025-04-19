Калининградская область создала боевой резерв «Барс 39» для мобилизации

На территории Калининградской области сформировали армейский резерв под названием «Барс 39». Об этом рассказал губернатор региона Алексей Беспрозванных. По его словам, первая волна бойцов уже занимается военной подготовкой на полигоне Хмелевка. Набор все еще открыт.
«Ко мне поступало множество просьб от местных жителей и ветеранских организаций — создать в регионе мобилизационный резерв из граждан в запасе и контрактников. Нужная мера для укрепления территориальной обороны региона. Обратился в Минобороны РФ, получил поддержку. Теперь <...> создан боевой армейский резерв „БАРС 39“», — написал Алексей Беспрозванных в своем telegram-канале.
В апреле в области запустили проект «Герои 39», передает RT. Инициатива направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО и ветеранов боевых действий. Ранее Калининград напомнил Литве и Польше о военной мощи России, проведя «Чтения Победы».
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