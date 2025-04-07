Россия напомнила Литве и Польше о своей военной мощи

Польше и Литве напомнили о военной мощи России. В Калининграде 7 апреля прошли «Чтения Победы», посвященные подвигу советских моряков в годы Великой Отечественной войны. Артисты Московского художественного театра имени Чехова (МХТ) и их калининградские коллеги описали ключевые морские сражения в стихах и песнях военных лет. Корреспондент URA.RU пообщался с участниками, чтобы узнать, что для них значит 80-летие Победы и штурм Кенигсберга.
Советский флот сыграл немалую роль в Кенигсбергской операции, которая проходила четыре дня, с 6 по 9 апреля 1945 года, и стала одной из ключевых битв завершающего этапа Великой Отечественной войны. Овладев столицей Восточной Пруссии Кенигсбергом, войска Красной Армии окончательно переломили ход боевых действий на северном направлении и приблизили падение Берлина.
«Чтения Победы» прошли в здании бывшего немецкого кинотеатра «Скала», построенного в 1938 году архитектором Зигфридом Зассником. Война не пощадила культурный проект: снаряды повредили крышу, пробив свод потолка главного зала. Новая глава началась в 1947 году, когда в здании открылся обновленный кинотеатр «Заря». Примечательно, что именно здесь 7 февраля 1998 прошла российская премьера фильма «Титаник», на которую приехал Джеймс Кэмерон. Так режиссер отблагодарил сотрудников Калининградского института океанологии за помощь в съемке затонувшего в ледяных водах Северной Атлантики лайнера.
7 апреля в Калининграде чествовали подвиги советских моряков, громивших немецкие корабли на Балтике, в Черном и Баренцевом морях. Спустя 80 лет в большом зале кинотеатра собрались все поколения: ветераны, действующие моряки, курсанты. Мероприятие открыл Ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота, исполнивший композицию «Солдаты Великой Победы». Зал встретил их радостными овациями, зарядившись энергией ансамбля, но уже очень скоро эта радость стала со слезами на глазах...
«В этом году мы отмечаем знаменательную дату, героическую, бесконечно важную для каждого из нас, 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Это веха в истории, которая коснулась каждого из нас, каждую семью, каждый дом нашей родной земли.
Это отметина в истории всего человечества, которая никогда не будет стерта», — заявил актер МХТ Олег Тополянский, прочитавший затем стихотворения «Морякам Великой Отечемтвенной» и «Памяти моряков эскадренного миноносца «Гордый».
После со стихами «Берег» и «Флаг миноносца» выступил актер МХТ Павел Ващилин, а актер Калининградского областного драмтеатра Олег Яковенко прочитал «Военные мемуары» и «Севастополь останется русским», актриса МХТ Дарья Юрская — «Балтийскую лиру» и «Победу». Солист Калининградской областной филармонии Александр Дудницкий спел песни «Белокрылые чайки», «Вечер на рейде», актеры МХТ Юлия Витрук и Антон Лобан вместе прочитали «Песню синих морей» и «Василия Теркина», их коллега Янина Колесниченко — «Кронштадт», солистка Калининградской областной филармонии Виктория Бобкова спела «Матросские ночи».
Творческие номера сопровождалась историческими интерактивными сводками о битвах на суше и в море на разных участках фронта, приближавших нашу общую Победу. В завершение актеры МХТ вместе прочитали стихотворение «Жди меня», знакомое каждому. После этого зал встал, чтобы почтить память павших защитников Родины. Заслуженный Артист России Игорь Побережский исполнил последнюю, самую важную песню, — «Бессмертный полк».
«Для каждого человека в России Великая Победа имеет очень большое значение. Поэтому нам просто нужно было вложить в это душу и прочесть честно, искренне, от души.
Это было не так сложно, потому что я с детства испытываю какие-то невероятные эмоции по поводу Дня Великой Победы. Всегда казалось, что это невероятное событие в жизни вообще всего человечества, но особенно нашего русского народа, потому что мы были катализатором победы над фашизмом и я горжусь этим”, —заявила URA.RU после выступления актриса МХТ Юлия Витрук.
Поделилась впечатлениями о «Чтениях Победы» с корреспондентом агентства участница акции “Внуки Победы” Татьяна Байкова из Оренбургской области, чей дед участвовал в той самой Кенигсберской операции 80 лет назад. “Я испытала бурю эмоций, честно говоря, просто проплакала. Очень волнительно, душевно, много исторического материала. И это очень все близко и трогательно”, — призналась она.
Татьяна обрадовалась, что выступления увидело много детей. «Важно донести правильную информацию, чтобы они не были подвержены фальсификациям. Очень актуально в наше время, этим и ценно наше сегодняшнее мероприятие», — уверена собеседница агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.