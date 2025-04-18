В Курганской области определили лучших педагогов. Они получат денежные премии от 30 до 100 тысяч рублей. Имена победителей ХХ фестиваля педмастерства опубликовал департамент образования и науки региона.
«Это не просто соревнование, но и площадка для обмена опытом, где лучшие педагоги региона делятся своими идеями и наработками. Третий год подряд победители и призеры получают денежные премии: 100, 50 и 30 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно», — отметил директор департамента Андрей Кочеров.
В 2025 году лучшим учителем стала Елизавета Иванова из Садовской школы Кетовского округа. Она преподает историю. Лучшим классным руководителем признана учитель русского языка и литературы Наталья Дмитриева, которая трудится в Петуховской средней школе имени Героя Советского Союза Я.С. Кулишева.
Лучшим педагогом-психологом признана Алиса Меньщикова из курганского детского сада №39 «Росинка». Старший воспитатель образовательного центра №5 «Созвездие» города Шадринска Анастасия Андрюкова завоевала титул лучшего воспитателя.
Лучшим педагогом дополнительного образования» выбрана Алена Шляхова, которая работает во Дворце детского (юношеского) творчества. Преподаватель Курганского государственного колледжа Наталья Шарипова стала «Мастером года». Победители представят регион на всероссийском уровне.
Ранее в Курганской области уже отмечали выдающихся представителей образования, здравоохранения и культуры региональными званиями и денежными премиями. В 2024 году власти расширили список, впервые учредив звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта» с финансовым поощрением.
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