Куда вернутся освобожденные из украинского плена свердловчане: список городов

Освобожденные из украинского плена 19 апреля свердловчане — уроженцы девяти городов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Итак, я поговорила с главами Нижнего Тагила, Новоуральска, Новолялинского, Шалинского и Белоярского районов, а Ирбитского районного главу попросила еще сообщить весточку Байкаловскому главе, с председателем Общественной палаты Артемовского района, еще два наших земляка из Екатеринбурга», — сообщила Мерзлякова.
Обмен пленными прошел в формате «246 на 246». Сейчас все военные находятся в Беларуси, уже 20 апреля они будут в Подмосковье на реабилитации. А оттуда отправятся в свои регионы.
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