19 апреля 2025
18 апреля 2025

Куда вернутся освобожденные из украинского плена свердловчане: список городов

Омбудсмен Мерзлякова обзвонила свердловских мэров после обмена пленными
© Служба новостей «URA.RU»
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Солдат освободили 19 апреля
Солдат освободили 19 апреля Фото:

Освобожденные из украинского плена 19 апреля свердловчане — уроженцы девяти городов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Итак, я поговорила с главами Нижнего Тагила, Новоуральска, Новолялинского, Шалинского и Белоярского районов, а Ирбитского районного главу попросила еще сообщить весточку Байкаловскому главе, с председателем Общественной палаты Артемовского района, еще два наших земляка из Екатеринбурга», — сообщила Мерзлякова.

Обмен пленными прошел в формате «246 на 246». Сейчас все военные находятся в Беларуси, уже 20 апреля они будут в Подмосковье на реабилитации. А оттуда отправятся в свои регионы.

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Освобожденные из украинского плена 19 апреля свердловчане — уроженцы девяти городов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Итак, я поговорила с главами Нижнего Тагила, Новоуральска, Новолялинского, Шалинского и Белоярского районов, а Ирбитского районного главу попросила еще сообщить весточку Байкаловскому главе, с председателем Общественной палаты Артемовского района, еще два наших земляка из Екатеринбурга», — сообщила Мерзлякова. Обмен пленными прошел в формате «246 на 246». Сейчас все военные находятся в Беларуси, уже 20 апреля они будут в Подмосковье на реабилитации. А оттуда отправятся в свои регионы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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