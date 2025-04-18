18 апреля 2025

В челябинских лесах четвертые сутки ищут женщину, поисковики просят помощи. Фото

В Верхнем Уфалее ищут пропавшую 15 апреля 69-летнюю Татьяну Васильеву
© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб волонтеров-поисковиков подростка Арслана Махамади в Еткульском районе (Челябинская область), лиза алерт, волонтеры поисковики
Поисковики ЛизаАлерт» ведут работу уже несколько дней Фото:

В Челябинской области четвертые сутки продолжаются поиски 69-летней жительницы города Верхний Уфалей Татьяны Васильевой. Информация о пропаже женщины поступила вечером 15 апреля. К ее розыскам подключились волонтеры, спасатели, полиция, местные жители и представители «Русской медной компании». Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Специалисты направления „Лес на связи“ всеми силами пытались вывести Татьяну Васильеву из леса, но безуспешно. На следующий день была развернута поисково-спасательная операция. Поиски Татьяны Александровны продолжаются четвертые сутки. В штабе поиска, организованном в местном дворце культуры, ежедневно собирается до 40 добровольцев», — рассказали представители поискового отряда.

Также волонтеры уточнили, что неравнодушные люди приносят воду, продукты, репелленты для отряда, распространяют ориентировки в социальных сетях. Активно поддерживает поисковые работы глава Верхнего Уфалея Андрей Рябенко.

По данным организаторов, за время поисков участники уже обследовали площадь в 396 квадратных километров и прошли более 700 километров. Волонтеры отмечают сложные погодные условия: болотистую местность, грязь, снег и резкое снижение температуры по вечерам.

Поисковый отряд благодарит всех, кто помогает топливными бонусами для заправки автомобилей на АЗС. Добровольцы призывают присоединиться к поискам и оказать любую возможную поддержку.

Женщина пропала в начале недели
Женщина пропала в начале недели

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В Челябинской области четвертые сутки продолжаются поиски 69-летней жительницы города Верхний Уфалей Татьяны Васильевой. Информация о пропаже женщины поступила вечером 15 апреля. К ее розыскам подключились волонтеры, спасатели, полиция, местные жители и представители «Русской медной компании». Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Специалисты направления „Лес на связи“ всеми силами пытались вывести Татьяну Васильеву из леса, но безуспешно. На следующий день была развернута поисково-спасательная операция. Поиски Татьяны Александровны продолжаются четвертые сутки. В штабе поиска, организованном в местном дворце культуры, ежедневно собирается до 40 добровольцев», — рассказали представители поискового отряда. Также волонтеры уточнили, что неравнодушные люди приносят воду, продукты, репелленты для отряда, распространяют ориентировки в социальных сетях. Активно поддерживает поисковые работы глава Верхнего Уфалея Андрей Рябенко. По данным организаторов, за время поисков участники уже обследовали площадь в 396 квадратных километров и прошли более 700 километров. Волонтеры отмечают сложные погодные условия: болотистую местность, грязь, снег и резкое снижение температуры по вечерам. Поисковый отряд благодарит всех, кто помогает топливными бонусами для заправки автомобилей на АЗС. Добровольцы призывают присоединиться к поискам и оказать любую возможную поддержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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