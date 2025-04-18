В Челябинской области четвертые сутки продолжаются поиски 69-летней жительницы города Верхний Уфалей Татьяны Васильевой. Информация о пропаже женщины поступила вечером 15 апреля. К ее розыскам подключились волонтеры, спасатели, полиция, местные жители и представители «Русской медной компании». Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
«Специалисты направления „Лес на связи“ всеми силами пытались вывести Татьяну Васильеву из леса, но безуспешно. На следующий день была развернута поисково-спасательная операция. Поиски Татьяны Александровны продолжаются четвертые сутки. В штабе поиска, организованном в местном дворце культуры, ежедневно собирается до 40 добровольцев», — рассказали представители поискового отряда.
Также волонтеры уточнили, что неравнодушные люди приносят воду, продукты, репелленты для отряда, распространяют ориентировки в социальных сетях. Активно поддерживает поисковые работы глава Верхнего Уфалея Андрей Рябенко.
По данным организаторов, за время поисков участники уже обследовали площадь в 396 квадратных километров и прошли более 700 километров. Волонтеры отмечают сложные погодные условия: болотистую местность, грязь, снег и резкое снижение температуры по вечерам.
Поисковый отряд благодарит всех, кто помогает топливными бонусами для заправки автомобилей на АЗС. Добровольцы призывают присоединиться к поискам и оказать любую возможную поддержку.
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