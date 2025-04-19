Семья Ельцина тайно посетила Ельцин Центр в Екатеринбурге

20 апреля 2025 в 00:15 Размер текста - 17 +

Татьяна и Валентин Юмашевы приезжают в Екатеринбург редко Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин (глава администрации президента в 1997—1998 годах) в рамках поездки в Екатеринбург 19 апреля посетили Ельцин Центр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, отвечая на вопрос по теме. Визит был частным, отметили там. Вероятно, поэтому кадров с Юмашевыми нет даже в telegram-канале Центра. По предварительным данным, статусная чета уже покинула столицу Урала. Как сообщало URA.RU, вечером 19 апреля Юмашевых заметили в Свердловской киностудии на спектакле о поэте Борисе Рыжем — в компании миллиардера Романа Абрамовича, одного из богатейших людей России. Был ли с Юмашевыми Абрамович в ЕЦ, неизвестно. Последний публичный визит Юмашевых и других представителей семьи Ельцина в Екатеринбург был в 2020 году. Они прилетали ради торжеств в честь дня рождения легендарного политика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин (глава администрации президента в 1997—1998 годах) в рамках поездки в Екатеринбург 19 апреля посетили Ельцин Центр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, отвечая на вопрос по теме. Визит был частным, отметили там. Вероятно, поэтому кадров с Юмашевыми нет даже в telegram-канале Центра. По предварительным данным, статусная чета уже покинула столицу Урала. Как сообщало URA.RU, вечером 19 апреля Юмашевых заметили в Свердловской киностудии на спектакле о поэте Борисе Рыжем — в компании миллиардера Романа Абрамовича, одного из богатейших людей России. Был ли с Юмашевыми Абрамович в ЕЦ, неизвестно. Последний публичный визит Юмашевых и других представителей семьи Ельцина в Екатеринбург был в 2020 году. Они прилетали ради торжеств в честь дня рождения легендарного политика.