19 апреля 2025
18 апреля 2025

Семья Ельцина тайно посетила Ельцин Центр в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка «Юрий Рост. Люди» в арт-галерее Ельцин Центра. Екатеринбург , юмашев валентин, юмашева татьяна
Татьяна и Валентин Юмашевы приезжают в Екатеринбург редко Фото:

Дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин (глава администрации президента в 1997—1998 годах) в рамках поездки в Екатеринбург 19 апреля посетили Ельцин Центр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, отвечая на вопрос по теме.

Визит был частным, отметили там. Вероятно, поэтому кадров с Юмашевыми нет даже в telegram-канале Центра. По предварительным данным, статусная чета уже покинула столицу Урала.

Как сообщало URA.RU, вечером 19 апреля Юмашевых заметили в Свердловской киностудии на спектакле о поэте Борисе Рыжем — в компании миллиардера Романа Абрамовича, одного из богатейших людей России. Был ли с Юмашевыми Абрамович в ЕЦ, неизвестно.

Последний публичный визит Юмашевых и других представителей семьи Ельцина в Екатеринбург был в 2020 году. Они прилетали ради торжеств в честь дня рождения легендарного политика.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин (глава администрации президента в 1997—1998 годах) в рамках поездки в Екатеринбург 19 апреля посетили Ельцин Центр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, отвечая на вопрос по теме. Визит был частным, отметили там. Вероятно, поэтому кадров с Юмашевыми нет даже в telegram-канале Центра. По предварительным данным, статусная чета уже покинула столицу Урала. Как сообщало URA.RU, вечером 19 апреля Юмашевых заметили в Свердловской киностудии на спектакле о поэте Борисе Рыжем — в компании миллиардера Романа Абрамовича, одного из богатейших людей России. Был ли с Юмашевыми Абрамович в ЕЦ, неизвестно. Последний публичный визит Юмашевых и других представителей семьи Ельцина в Екатеринбург был в 2020 году. Они прилетали ради торжеств в честь дня рождения легендарного политика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...