Полпред президента в УрФО Артем Жога и Губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетили пасхальную службу в кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске. Об этом Жога сообщил в своих соцсетях.
«В этом году на пасхальной службе в Воскресенском кафедральном соборе в Ханты-Мансийске. Пасха — это праздник возрождения, обновления и добра. Он вдохновляет нас верить в лучшее», — сообщил Жога в своем telegram-канале.
Полпред президента в УрФО сообщил, что в эти дни нужно особенно помнить о нашей общей цели — о победе и мире. «Особые слова уважения и молитвы хочу направить нашим защитникам, которые сейчас находятся на передовой», — написал Жога.
Ранее URA.RU сообщало, что Жога выразил благодарность Кухаруку за проведение спортивного турнира «Сибирские грэпплеры», объединившего спортсменов из разных уголков России. Мероприятие собрало 300 атлетов, самым младшим участникам было шесть лет.
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