Турнир памяти сына полпреда Жоги в ХМАО собрал сотни спортсменов со всей страны

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога поблагодарил губернатора ХМАО Руслана Кухарука за организацию спортивного мероприятия «Сибирские грэпплеры», собравшего атлетов со всей России, включая Макеевку (ДНР). Об этом Жога сообщил в своих соцсетях.
«Я благодарен организаторам, региону и губернатору Руслану Кухаруку, что вновь собрали в Ханты-Мансийске спортсменов со всей России. В этом году в соревнованиях по борьбе участвуют более 300 человек, в том числе и ребята из Макеевки Донецкой Народной Республики», — сообщил Жога в своем telegram-канале.
Он отметил, что самым юным участникам турнира всего шесть лет. Артем Жога также подчеркнул, что регионы УрФО активно занимаются восстановлением жилья на подшефных территориях, строительством детских садов, школ и больниц.
Ранее URA.RU рассказывало, что полпред президента в УрФО Артем Жога открыл в ХМАО турнир по грэпплингу, посвященный памяти его сына. Он выразил благодарность организаторам за их инициативу, отметив, что это имеет большую ценность.
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