18 апреля 2025

Турнир памяти сына полпреда Жоги в ХМАО собрал сотни спортсменов со всей страны

© Служба новостей «URA.RU»
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В соревнованиях в ХМАО приняли участие 300 спортсменов со всей страны, в том числе из Макеевки (архивное фото)
В соревнованиях в ХМАО приняли участие 300 спортсменов со всей страны, в том числе из Макеевки (архивное фото) Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога поблагодарил губернатора ХМАО Руслана Кухарука за организацию спортивного мероприятия «Сибирские грэпплеры», собравшего атлетов со всей России, включая Макеевку (ДНР). Об этом Жога сообщил в своих соцсетях.

«Я благодарен организаторам, региону и губернатору Руслану Кухаруку, что вновь собрали в Ханты-Мансийске спортсменов со всей России. В этом году в соревнованиях по борьбе участвуют более 300 человек, в том числе и ребята из Макеевки Донецкой Народной Республики», — сообщил Жога в своем telegram-канале.

Он отметил, что самым юным участникам турнира всего шесть лет. Артем Жога также подчеркнул, что регионы УрФО активно занимаются восстановлением жилья на подшефных территориях, строительством детских садов, школ и больниц.

Ранее URA.RU рассказывало, что полпред президента в УрФО Артем Жога открыл в ХМАО турнир по грэпплингу, посвященный памяти его сына. Он выразил благодарность организаторам за их инициативу, отметив, что это имеет большую ценность.

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Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога поблагодарил губернатора ХМАО Руслана Кухарука за организацию спортивного мероприятия «Сибирские грэпплеры», собравшего атлетов со всей России, включая Макеевку (ДНР). Об этом Жога сообщил в своих соцсетях. «Я благодарен организаторам, региону и губернатору Руслану Кухаруку, что вновь собрали в Ханты-Мансийске спортсменов со всей России. В этом году в соревнованиях по борьбе участвуют более 300 человек, в том числе и ребята из Макеевки Донецкой Народной Республики», — сообщил Жога в своем telegram-канале. Он отметил, что самым юным участникам турнира всего шесть лет. Артем Жога также подчеркнул, что регионы УрФО активно занимаются восстановлением жилья на подшефных территориях, строительством детских садов, школ и больниц. Ранее URA.RU рассказывало, что полпред президента в УрФО Артем Жога открыл в ХМАО турнир по грэпплингу, посвященный памяти его сына. Он выразил благодарность организаторам за их инициативу, отметив, что это имеет большую ценность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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