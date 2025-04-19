19 апреля 2025
18 апреля 2025

Цены на теплицы озвучили челябинцам накануне нового дачного сезона. Скрин

В Челябинской области теплица из стекла обойдется в 400 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, сады, теплица, хозяйство, снт
Предприниматели предлагают садоводам самые различные варианты теплиц Фото:

В Челябинской области самая дорогая теплица для садового участка под ключ обойдется в 400 тысяч рублей. Самым бюджетным вариантом станет покупка каркаса за шесть тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.

«Теплица из стекла — 400 тысяч рублей. Hе просто пaрник, a сезоннoе и кpуглoгодичнoe peшeниe, созданное для тeх, кто цeнит качеcтвo, эcтeтику и пpaктичность», — говорится на сайте «Авито».

Автор объявления из Троицка уточнил, что конструкция выполнена из алюминиевого профиля. Он готов предоставить более точный расчет, исходя из озвученных материалов и размеров.

Другой продавец из Челябинска сообщил, что готов изготовить под ключ металлическую теплицу с покрытием из поликарбоната три на шесть метров за 58 тысяч рублей. Парник из тех же материалов, но габаритами три на четыре метра, обойдется в 50 тысяч рублей.

Один из самых бюджетных вариантов, представленный на «Авито», это покупка оцинкованного каркаса за шесть тысяч рублей. Вместе с дугами предприниматель предоставляет дверь, форточку, скобы, петли, саморезы, болты и гайки. Однако дополнительно придется потратиться на приобретение поликарбоната и монтаж.

Как сообщало URA.RU ранее, челябинцы стали активно покупать садовые участки с домиками в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) в Сосновском и Красноармейском районах. Продажи дач бьют рекорд по сравнению с осенью 2024 года.

Продавец предложил долговечный и надежный вариант теплицы из стекла
Продавец предложил долговечный и надежный вариант теплицы из стекла

Самой бюджетной может стать покупка каркаса для парника с последующим приобретением покрытия для него и самостоятельным монтажом
Самой бюджетной может стать покупка каркаса для парника с последующим приобретением покрытия для него и самостоятельным монтажом

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В Челябинской области самая дорогая теплица для садового участка под ключ обойдется в 400 тысяч рублей. Самым бюджетным вариантом станет покупка каркаса за шесть тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений. «Теплица из стекла — 400 тысяч рублей. Hе просто пaрник, a сезоннoе и кpуглoгодичнoe peшeниe, созданное для тeх, кто цeнит качеcтвo, эcтeтику и пpaктичность», — говорится на сайте «Авито». Автор объявления из Троицка уточнил, что конструкция выполнена из алюминиевого профиля. Он готов предоставить более точный расчет, исходя из озвученных материалов и размеров. Другой продавец из Челябинска сообщил, что готов изготовить под ключ металлическую теплицу с покрытием из поликарбоната три на шесть метров за 58 тысяч рублей. Парник из тех же материалов, но габаритами три на четыре метра, обойдется в 50 тысяч рублей. Один из самых бюджетных вариантов, представленный на «Авито», это покупка оцинкованного каркаса за шесть тысяч рублей. Вместе с дугами предприниматель предоставляет дверь, форточку, скобы, петли, саморезы, болты и гайки. Однако дополнительно придется потратиться на приобретение поликарбоната и монтаж. Как сообщало URA.RU ранее, челябинцы стали активно покупать садовые участки с домиками в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) в Сосновском и Красноармейском районах. Продажи дач бьют рекорд по сравнению с осенью 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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