Цены на теплицы озвучили челябинцам накануне нового дачного сезона. Скрин

В Челябинской области теплица из стекла обойдется в 400 тысяч рублей

20 апреля 2025 в 06:37 Размер текста - 17 +

Предприниматели предлагают садоводам самые различные варианты теплиц Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области самая дорогая теплица для садового участка под ключ обойдется в 400 тысяч рублей. Самым бюджетным вариантом станет покупка каркаса за шесть тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений. «Теплица из стекла — 400 тысяч рублей. Hе просто пaрник, a сезоннoе и кpуглoгодичнoe peшeниe, созданное для тeх, кто цeнит качеcтвo, эcтeтику и пpaктичность», — говорится на сайте «Авито». Автор объявления из Троицка уточнил, что конструкция выполнена из алюминиевого профиля. Он готов предоставить более точный расчет, исходя из озвученных материалов и размеров. Другой продавец из Челябинска сообщил, что готов изготовить под ключ металлическую теплицу с покрытием из поликарбоната три на шесть метров за 58 тысяч рублей. Парник из тех же материалов, но габаритами три на четыре метра, обойдется в 50 тысяч рублей. Один из самых бюджетных вариантов, представленный на «Авито», это покупка оцинкованного каркаса за шесть тысяч рублей. Вместе с дугами предприниматель предоставляет дверь, форточку, скобы, петли, саморезы, болты и гайки. Однако дополнительно придется потратиться на приобретение поликарбоната и монтаж. Как сообщало URA.RU ранее, челябинцы стали активно покупать садовые участки с домиками в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) в Сосновском и Красноармейском районах. Продажи дач бьют рекорд по сравнению с осенью 2024 года. Продавец предложил долговечный и надежный вариант теплицы из стекла Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinskaya_oblast_troitsk/remont_i_stroitelstvo/teplitsa_iz_stekla_7299335852 Самой бюджетной может стать покупка каркаса для парника с последующим приобретением покрытия для него и самостоятельным монтажом Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/remont_i_stroitelstvo/teplitsa_3h4_7297674958 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области самая дорогая теплица для садового участка под ключ обойдется в 400 тысяч рублей. Самым бюджетным вариантом станет покупка каркаса за шесть тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений. «Теплица из стекла — 400 тысяч рублей. Hе просто пaрник, a сезоннoе и кpуглoгодичнoe peшeниe, созданное для тeх, кто цeнит качеcтвo, эcтeтику и пpaктичность», — говорится на сайте «Авито». Автор объявления из Троицка уточнил, что конструкция выполнена из алюминиевого профиля. Он готов предоставить более точный расчет, исходя из озвученных материалов и размеров. Другой продавец из Челябинска сообщил, что готов изготовить под ключ металлическую теплицу с покрытием из поликарбоната три на шесть метров за 58 тысяч рублей. Парник из тех же материалов, но габаритами три на четыре метра, обойдется в 50 тысяч рублей. Один из самых бюджетных вариантов, представленный на «Авито», это покупка оцинкованного каркаса за шесть тысяч рублей. Вместе с дугами предприниматель предоставляет дверь, форточку, скобы, петли, саморезы, болты и гайки. Однако дополнительно придется потратиться на приобретение поликарбоната и монтаж. Как сообщало URA.RU ранее, челябинцы стали активно покупать садовые участки с домиками в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) в Сосновском и Красноармейском районах. Продажи дач бьют рекорд по сравнению с осенью 2024 года.